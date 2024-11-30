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巩固越南与新加坡和日本在各领域的友好关系和务实合作
黎秋河表示，新加坡是越南在地区重要伙伴之一。两国建交50年来和建立战略伙伴关系10年来，双边关系不断向前发展，在党际、国会、政府和民间交流等渠道上取得许多重要里程碑的成果。双方已就在合适的时候将双边关系提升至全面战略伙伴关系的主张达成一致。
越南与日本关系是越南与各伙伴双边合作取得成功的一个典型。日本保持越南重要经济伙伴、最大官方发展援助国家、第二大劳务合作伙伴、第三大投资旅游伙伴和第四大贸易伙伴等的地位。近期，两国关系迈出提质升级的步伐并处于最好发展阶段，拥有高度政治互信。党际、国家和国会等渠道上的各级代表团，尤其是高层互访频繁日益密切。地方合作、文化交流、民间交流和人力资源合作日益密切和高效。
陈青敏在此背景下对新加坡和日本两国进行访问具有特别重要的意义，旨在实现越南外交政策，推动我国国会与新加坡国会和日本国会的合作关系走深走实，从而助推越南与新加坡战略伙伴关系，具体化越南与日本全面战略伙伴关系内涵，巩固越南与日本、越南与新加坡在一切领域的友好关系和务实合作。
在谈到陈青敏在访问新加坡和日本期间开展的主要活动时，黎秋河表示，访问新加坡期间，陈青敏将分别同新加坡国会议长谢建平、总理黄循财、总统尚达曼等最高领导人举行会见和会谈；会见正在越南投资兴业的新加坡各大集团和公司领导；会见旅新越南人社群；造访大使馆等。
在日本，陈青敏将与日本参议院议长关口昌一、众议院议长额贺福志郎举行会谈；会见日本首相石破茂；拜会日本天皇和皇后；代表党和国家领导授予一些日本前领导人越南国家主席的勋章；会见日越友好议员联盟领导、日本各大政党领导, 日本经济团体联合会、日本民间外交推进协会(FEC) 领导；一些对两国关系做出积极贡献的权威前领导和政治家；日本各大集团内和企业领导，与越南拥有密切关系的一些地方领导人；造访越南驻日本大使馆，与大使馆工作人员和旅日越南人会面等。
特别，在此次访日期间，陈青敏将与关口昌一签署越南国会与日本参议院之间的合作协议。这是推动两个立法机构的关系迈上新台阶的重要基础。
陈青敏此次访问受双方领导人的特别重视和给予高度评价，指导双边机关保持积极配合，为访问议程和内容做好准备。黎秋河表示相信，陈青敏此次访问将圆满成功，为两国关系强劲发展注入新动力。
黎秋河表示相信，陈青敏此次访问将助推越南与新加坡和日本三国立法机构之间的合作走深走实；发挥好友好议员联盟和友好议员小组在推动民间交流、企业合作、各地方之间合作中的桥梁纽带作用；发挥好三个立法机构在推动各项所签署的条约、协定、协议有效实施中的重要作用；配合完善体制、政策、法律系统，为各自国家经济社会发展、援助三国企业扩大合作和投资范围；加强在地区和世界议会论坛、各多边组织和框架的互相配合和支持。
特别，此次访问期间达成的越南国会与日本参议院之间的合作协议将有助于加强两国立法机构之间的合作活动效果，为双边开展各项双边活动和在各多边框架的合作创造便利条件，有助于推动致力于亚洲和世界和平和繁荣的越日全面战略伙伴关系，符合两国人民的利益。
地方合作是越南与新加坡、越南与日本双边关系的亮点之一。对新加坡，两国地方合作得到大力推动；新加坡投资者对越南63个省市中的51个各领域和行业进行投资。
对日本来说，越南与日本各地方已签署超110个合作文件，两国建立友好省市100个佐佑。两国各地方代表团互访交流活跃进行，不断走深走实，是加强两国投资、合作、劳务和民间交流的重要因素之一。
黎秋河还介绍说，此次陪同陈青敏出访有代表越南北部、中部河南部三部各地方的领导；表示相信陈青敏此次访问不仅推动越南与两国双边外交关系，而还加强越南与新加坡和日本各地方之间的交流和合作走深走实，为三国人民和企业带来具体利益。（完）