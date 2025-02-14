巩固对东盟-中国合作的信心和动力

第31次中国—东盟高官磋商于2月12日至13日在中国浙江省宁波市举行。越南外交部副部长、东盟高官会越南代表团团长杜越雄率领越南代表团与会。

本次会议是东盟与对话伙伴国年度对话之一，旨在核查和讨论合作情况和推动合作方向，为将于2025年下半年举行的东盟与对话伙伴国领导人会议和外长会议做准备。

本次会议高度评价东盟-中国全面战略伙伴关系对各方和整个地区的重要性和价值。中国外交部副部长孙卫东强调，中方在周边外交政策中始终将该国与东盟关系置于高优先位置，承诺支持东盟构建共同体和支持团结、独立、战略自主和在地区起核心作用的东盟。

自2020年以来，东盟是中国最大贸易伙伴伙伴。各国都表示希望结束东盟-中国自由贸易区升级版（FTA 3.0）谈判，有效开展《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）。

东盟在推动的东盟数字经济、碳中和战略、东盟电网协议等合作框架将有助于扩大与东盟的合作空间，特别是在绿色、可持续和智能发展等领域的合作。数字化转型、创新、新兴技术等是各国在讨论中的第一优先，希望优化未来合作潜力。

继2024年取得的成功，双方一致同意继续在2025年开展的系列活动为内容丰富、形式多样、意义深刻的“东盟-中国人文交流年”，有助于增进东盟与中国的对接、友谊和互相了解。

会议上，各国就地区和世界情况，如大国关系、东海问题、中东和缅甸等进行实质性和建设性讨论。在当前动荡和难以预测的局势下，各国强调需继续高度重视联合国宪章，推动多边主义的价值，构建一个开放、包容、东盟为核心的地区架构，为和平、合作与安全做出积极、负责任的贡献。

越南外交部副部长杜越雄代表东盟，就东盟-中国政治安全合作发表讲话时强调，这是双边关系大局中的主要部分。多年来，东盟与中国一直保持对话、合作动力，一道树立互信，努力实现关于和平、安全和发展的联合愿景。杜越雄建议双方有效发挥合作效果，希望中国继续参加和对由东盟引领的机制做出积极贡献，同东盟一道推动各行为准测。

在非传统安全挑战增加的情况下，杜越雄提出3个合作定向，包括：具体、务实开展一切双方领导达成的协议，加强应对网络犯罪、跨国犯罪、网络诈骗等问题，在处理水源安全、水资源管理、气候变化等问题中扩大次区域合作，包括湄公河次区域合作 。值此之际，杜越雄通知越南将承办《联合国打击网络犯罪公约》签署仪式。

杜越雄重申了东盟关于东海问题的立场，对近期在“东海行为准则”（COC）磋商中取得的进展表示欢迎，建议东盟和中国继续努力取得新进展，为COC磋商营造便利环境，强调保持克制、避免致使情况复杂化行动的重要性，致力于东海和平、安全和稳定。

出席会议期间，杜越雄会见了中国外交部副部长孙卫东，就双边关系中共同关心的问题和两国在东盟、联合国等多边框架和场合的配合交换意见。

值此之际，中国还为东盟国家代表组织了调研活动，旨在推介宁波市的潜力和优势。（完）