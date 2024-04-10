巩固和发展越南-巴西全面伙伴关系

应越南交部长裴青山邀请，巴西外交部长毛罗·维埃拉（Mauro Vieira）于4月9日至11日对越南进行正式访问。 4月10日上午，越南外交部长裴青山在政府宾馆与巴西外长毛罗·维埃拉举行会谈。

会谈中，越南外交部长裴青山表示希望巴西作为南方共同市场（MERCOSUR）成员，积极推动越南与南方共同市场的自由贸易协定早日启动谈判；相信凭借巴西的声誉、作用和经验，巴西主办的二十国集团（G20）领导人峰会一定会取得成功。

巴西外交部长毛罗·维埃拉申明，巴西政府始终重视并希望加强与越南的关系，此次访问是落实这一方针的具体步骤之一。

两位部长互相通报了近年来各自国家经济社会发展和外交政策实施情况；重申越南与巴西关系在各自国家对外关系中的重要性。

关于越南与巴西双边关系，双方高度赞赏近年来两国关系在政治、外交、经贸、国际多边论坛合作、安全、国防、农业、科技、文化、人文交流等领域取得的积极进展。其中亮点是越南政府总理范明政于2023年9月对巴西进行正式访问。此访为两国之间的合作开辟了许多新的机遇；巴西目前是越南在拉丁美洲地区最大的贸易伙伴，2023年双边贸易额超过71亿美元。

两位外长认为，两国合作仍有很大潜力，一致同意双方将继续巩固良好传统友谊的基础，推动双边和多边合作更深更强，迈向建立战略伙伴关系框架的目标，造福两国人民，促进两个地区的和平、稳定与发展。

双方同意继续推动联委会会议、副外长级政治磋商机制、落实两国外交学院签署的协议，协调开展两国建交35周年各项纪念活动；积极协调部署近期高层领导人互访。

两国外长高度评价两国在联合国、二十国集团 （G20）、七十七国集团（G77）、世贸组织（WTO）、东亚-拉美合作论坛（FEALAC）、南南合作等国际组织和多边论坛上保持密切合作和相互支持；希望两国为推动各国同拉美和东南亚等地区的合作作出贡献，维护东盟核心作用，以及东盟—拉美两个地区的合作。

同一天，4月10日下午在河内，越共中央书记处书记、中央对外部部长黎怀忠会见巴西外交部长毛罗·维埃拉。越共中央对外部部长黎怀忠申明，越南共产党愿继续发展与包括巴西执政党劳工党（PT）和巴西共产党在内的巴西各政党的关系。

巴西外交部长毛罗·维埃拉申明，巴西高度评价越南革新进程的成功以及越南的地位和作用，同意加强两国双边、在国际论坛上的合作与协调的方向和措施，同时双方继续发挥党际和民间外交在推动双边关系的作用。（完）