Báo Ảnh Việt Nam

新闻

岘港高尔夫球比赛吸引国内外近300名高尔夫球手参赛

20日，岘港市高尔夫球协会同该市文化体育旅游部联合举行题为“汇聚瀚江-2024年HATOCO杯”高尔夫球比赛开幕式。

20日，岘港市高尔夫球协会同该市文化体育旅游部联合举行题为“汇聚瀚江-2024HATOCO杯”高尔夫球比赛开幕式。

 

比赛吸引了国内外近300名男子和女子高尔夫球手参赛，其中年龄最小的球手9岁，年龄最高的球手80岁。球手们将在18个球洞高尔夫球项目进行角逐。

 

岘港市高尔夫球协会秘书长兼主席梅明王表示， “汇聚瀚江-2024HATOCO杯”高尔夫球比赛是该协会于2024年内举行的四个主要比赛之一。目前，在岘港市生活并参加高尔夫球运动的人数约2000人。岘港市高尔夫球运动正快速发展。比赛举行的目的在于推进该市和中部各省市高尔夫球运动，从而推动高尔夫球旅游发展。

 

近年来，岘港市已成功举行许多国内外文化和体育赛事，其中包括高尔夫球、亚洲发展高尔夫球比赛，为该市继续提高个高尔夫球场质量，实现高尔夫旅游产品多样化打下基础，从而打造热情好客的岘港市形象。各赛事已有助于把越南高尔夫走向世界，同时肯定岘港市是亚洲一流事件和节事的目的地。

 

开幕式后，高尔夫球手们已在岘港市 Legend Danang golf Resort的高尔夫球场展开角逐。（完）

更多>>

越南为吸引电子、半导体领域龙头企业前来投资铺设红地毯

越南为吸引电子、半导体领域龙头企业前来投资铺设红地毯

越南计划投资部副部长陈唯东在最近举行的“2024年越南智能生产链和全球供应链”论坛上表示，越南近年来经济快速增长，是许多外国投资者的投资目的地，尤其是近年来越南在电子制造、半导体芯片、智能制造领域加大招商引资力度，为投资者前来投资铺设红地毯。
更多

Top