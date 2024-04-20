岘港高尔夫球比赛吸引国内外近300名高尔夫球手参赛

20日，岘港市高尔夫球协会同该市文化体育旅游部联合举行题为“汇聚瀚江-2024年HATOCO杯”高尔夫球比赛开幕式。

比赛吸引了国内外近300名男子和女子高尔夫球手参赛，其中年龄最小的球手9岁，年龄最高的球手80岁。球手们将在18个球洞高尔夫球项目进行角逐。

岘港市高尔夫球协会秘书长兼主席梅明王表示， “汇聚瀚江-2024年HATOCO杯”高尔夫球比赛是该协会于2024年内举行的四个主要比赛之一。目前，在岘港市生活并参加高尔夫球运动的人数约2000人。岘港市高尔夫球运动正快速发展。比赛举行的目的在于推进该市和中部各省市高尔夫球运动，从而推动高尔夫球旅游发展。

近年来，岘港市已成功举行许多国内外文化和体育赛事，其中包括高尔夫球、亚洲发展高尔夫球比赛，为该市继续提高个高尔夫球场质量，实现高尔夫旅游产品多样化打下基础，从而打造热情好客的岘港市形象。各赛事已有助于把越南高尔夫走向世界，同时肯定岘港市是亚洲一流事件和节事的目的地。

开幕式后，高尔夫球手们已在岘港市 Legend Danang golf Resort的高尔夫球场展开角逐。（完）