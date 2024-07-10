岘港旅游业取得了令人瞩目的成绩

今年夏季旅游旺季，岘港市继续通过海洋旅游节、国际烟花节、试点开设白藤步行街、岘港亚洲电影节等一系列活动，证明其是吸引国内外游客的“磁石”。其中，亚洲公园升级为岘港市中心的超级娱乐综合体，各独特的表演节目在这里精彩纷呈。



越南太阳集团中部区域总裁阮文平说：“我们为岘港市带来了多元化的娱乐综合体的新面貌，为赴岘港市中心娱乐综合体游玩的游客提供多种体验。我们希望能为游客带来难忘的体验。”



岘港雅高美爵酒店总监David Coyle说：“岘港市已在河边举行多项活动，如烟花节、白藤步行街、岘港市中心娱乐综合体等，我们觉得很高兴。在开展国内外旅游促销活动的同时，在从事航空、住宿、旅行、服务等领域的公司的协同下，岘港市还以优惠价格来吸引游客。”



据统计，今年上半年，岘港市接待游客量约510万人次，同比增长25.6%。其中，国际游客量200万人次，增长40.3%；国内游客量310万人次，增长17.7%。



岘港市旅游协会副主席阮德琼说：“岘港旅游业已经取得了明显成绩，其中房价有所改善，三、四星级酒店的入住率也有所增长。此外，五星级酒店和度假村的经营状况也很好。”



随着国内航线票价降温，加上即将登场的越南日本节、岘港市夏季欢乐节、越南-韩国文化节、高尔夫旅游节等许多活动，岘港市力争实现今年游客接待量达840万人次的目标。（完）

越通社