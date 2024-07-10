Báo Ảnh Việt Nam

新闻

岘港旅游业取得了令人瞩目的成绩

年初以来，岘港旅游业在游客量和旅游收入方面都取得了令人瞩目的成绩。更新旅游产品以及提高现有产品服务质量就是帮助该市继续成为游客，特别是国际游客具有吸引力的旅游目的地的秘诀之一。

今年夏季旅游旺季，岘港市继续通过海洋旅游节、国际烟花节、试点开设白藤步行街、岘港亚洲电影节等一系列活动，证明其是吸引国内外游客的“磁石”。其中，亚洲公园升级为岘港市中心的超级娱乐综合体，各独特的表演节目在这里精彩纷呈。

越南太阳集团中部区域总裁阮文平说：“我们为岘港市带来了多元化的娱乐综合体的新面貌，为赴岘港市中心娱乐综合体游玩的游客提供多种体验。我们希望能为游客带来难忘的体验。”

岘港雅高美爵酒店总监David Coyle说：“岘港市已在河边举行多项活动，如烟花节、白藤步行街、岘港市中心娱乐综合体等，我们觉得很高兴。在开展国内外旅游促销活动的同时，在从事航空、住宿、旅行、服务等领域的公司的协同下，岘港市还以优惠价格来吸引游客。”

据统计，今年上半年，岘港市接待游客量约510万人次，同比增长25.6%。其中，国际游客量200万人次，增长40.3%；国内游客量310万人次，增长17.7%。

岘港市旅游协会副主席阮德琼说：“岘港旅游业已经取得了明显成绩，其中房价有所改善，三、四星级酒店的入住率也有所增长。此外，五星级酒店和度假村的经营状况也很好。”

随着国内航线票价降温，加上即将登场的越南日本节、岘港市夏季欢乐节、越南-韩国文化节、高尔夫旅游节等许多活动，岘港市力争实现今年游客接待量达840万人次的目标。（完）

越通社

更多>>

更多

Top