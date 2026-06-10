岘港市7月1日起在93个乡坊和特区启动全民免费健康体检

据岘港市卫生局介绍，该计划依据越共中央政治局关于加强人民健康保护、照顾和提升工作的第72号决议（72-NQ/TW）以及政府总理关于开展全民免费定期体检和疾病筛查工作的第17号指示（17/CT-TTg）组织实施。



岘港市卫生厅厅长陈清水表示，卫生部门已完成总体方案制定，并同步做好人员配备、医疗设施、设备及数字化基础设施等各项准备工作，确保项目在全市范围内高效、有序实施。



在正式全面推开前，卫生部门已于6月5日至7日在和庆坊、山锦河乡和茶岭乡开展试点体检活动。同时，还组织为6岁以下儿童进行定期健康检查，并为新协岛乡居民提供免费诊疗服务，以积累经验、完善实施方案。



目前，各医疗机构正与地方政府密切配合，对辖区居民进行全面摸底登记，并与国家人口数据库、社会保险数据库以及劳动者、学生和武装力量等相关数据进行比对核实，确保体检对象全覆盖、不遗漏。



根据不同年龄、职业和健康状况群体特点，卫生部门还制定了差异化体检方案，并动员公立医疗机构和符合条件的私立医疗机构共同参与。针对山区、偏远地区以及人口密集区域，将增派医疗力量和技术支持，确保体检质量和工作进度。



值得关注的是，此次计划将同步建设统一的居民健康数据管理平台，依托电子健康档案系统，实现与VNeID电子身份认证平台、医疗管理系统及医疗保险审核系统互联互通，为居民建立全生命周期健康管理档案。



卫生部门表示，定期健康检查和疾病筛查有助于及早发现高血压、糖尿病、心血管疾病、癌症及慢性呼吸系统疾病等非传染性疾病，从而实现早发现、早干预、早治疗，降低医疗支出，提高居民生活质量和健康水平。



与此同时，项目形成的全民健康数据库还将为掌握疾病谱变化趋势、识别健康风险因素以及制定更加精准的公共卫生政策提供重要支撑。



按照规划，各区域医疗中心和基层卫生站将发挥主力军作用，承担居民健康检查、健康数据管理、慢性病健康随访监测以及健康咨询和疾病预防等任务。未来，基层卫生站将逐步转型为社区健康管理中心，实现从“治已病”向“防未病”转变，推动构建覆盖全人群、贯穿全生命周期的健康服务体系，朝着全民享有全面、连续、公平医疗卫生服务的目标稳步迈进。（完）