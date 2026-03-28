岘港市通过国际组织动员援助资金

3月27日，岘港市友好组织联合会举行与外国非政府组织合作谅解备忘录（第二批）签约仪式，旨在进一步提升民间外交工作实效，优化该地区援助资源的动员与配置效能。

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岘港市友好组织联合会主席阮玉平在签约仪式上表示，近期该联合会积极与多个国际组织对接，围绕可持续发展、妇女及弱势群体生计扶持、教育、医疗卫生及抢险救灾等领域，实施了一系列务实合作项目。与此同时，众多国际专家和志愿者也来到岘港，在重点优先领域开展支持工作。

在2026-2030年阶段外国非政府组织援助动员计划框架下，岘港市友好组织联合会在本次签约仪式上，继续与来自美国、韩国、荷兰、加拿大等国的6个国际组织建立或深化合作关系。

此次承诺援助总额约279万美元（折合约700亿越盾），重点关注：清洁水、卫生、住房、教育、医疗、支持残疾人支持、生计发展、提升防灾减灾能力以及派遣国际专家与志愿者等领域。

据此，相关计划和项目将通过作为援助主管及协调机构的岘港市友好组织联合会得到部署。

谅解备忘录的签署，不仅有助于巩固和拓展岘港市的国际合作关系，也充分体现了外国非政府组织对当地社区的责任担当与共享精神，共同致力于推动可持续发展和保障民生福祉。

此前，在2025年10月的首批签约仪式上，该联合会已与3个外国非政府组织签署协议，总金额达625亿越盾。经过两批签约，承诺援助总额已达到近1320亿越盾。

此次签约活动再次肯定了岘港市友好组织联合会在促进友好关系、国际合作以及有效调动资源来服务当地经济社会发展中的作用。（完）