岘港市迎来两条新国际航线 助推东南亚贸易与旅游往来

菲律宾马尼拉和印度尼西亚巴厘岛直飞岘港市的两架航班分别于3月20日15时20分和17时55分顺利抵达岘港市。岘港市人民委员会为此在岘港国际机场举行欢迎仪式，标志着该市在拓展与东南亚地区航线网络方面迈出了新的步伐。



具体而言，15时20分，菲律宾亚洲航空（Philippines AirAsia）从菲律宾马尼拉尼诺伊·阿基诺国际机场起飞，搭载180名乘客的Z2824航班已降落岘港市。按计划，马尼拉—岘港航线由空客A320机型执飞，每周运行4班，覆盖周一、周三、周五及周日。



随后，当日17时55分，印尼亚洲航空公司（Indonesia AirAsia）从印度尼西亚巴厘岛伍拉莱国际机场起飞，搭载180名乘客的QZ480航班降落岘港市。这是首条连接巴厘岛与岘港市的直飞航线，每周运行4班，覆盖周一、周三、周五和周日，由空客A320机型执飞。



岘港市人民委员会在岘港国际机场举行两条新国际航线欢迎仪式。图自越通社

岘港市人民委员会副主席阮氏英诗在活动上强调，马尼拉—岘港和巴厘岛—岘港航线的开通，对于扩大航空网络具有重要意义，有助于促进旅游、贸易和文化交流的发展。这些航线将缩短出行时间，提升对区域和国际潜在市场的可达性。



印度尼西亚驻越南大使馆公使衔参赞简·伦卡特（Jane Runkat）表示，越南与印尼之间的出行需求正在快速增长，2025年两国人员往来突破30万人次，双边贸易金额达172亿美元。巴厘岛—岘港直飞航线的开通有望为推动两国多个领域合作发展注入新的动力。



据评价，新航线的开通将有助于提升岘港作为区域内颇具吸引力旅游目的地的地位，同时为该市今后吸引更多国际游客创造广阔机遇等。（完）