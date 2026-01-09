新闻
岘港市设定2026年接待MICE游客人数9.3万人次
岘港市文化体育与旅游局呼吁旅游企业加强合作推广会奖旅游目的地，配合制定会展服务标准体系，以规范活动组织服务质量。该市鼓励发展特色会奖旅游产品，如会议与度假相结合的产品、团队建设、文化美食体验及中部遗产旅游等。
仅在2026年1月上半月，岘港市会展市场已呈现积极信号，多个国际团队选择该市举办会议、奖励旅游及组合旅游。其中，值得一提的是，Supabase集团、Quantumedge Capital集团和新加坡Kara Coconut公司的旅游团。
为实现2026年接待过夜游客1910万人次、收入近70万亿越盾的目标，岘港市正着力为重点项目排忧解难，疏通投资资源，早日形成服务市民和游客的新产品、新服务。年初的积极信号预计将为2026年全年会奖旅游推广计划创造有利开端，有助于巩固岘港作为国际集团和企业选择的旅游目的地的地位。
岘港市文化体育与旅游局局长张氏红幸表示，自2022年至今，会奖旅游推广计划已确立其信誉和实际成效，成为企业选择岘港作为举办节庆活动、会议目的地的重要动力。2026年，该市将继续发挥既有优势，加强公私合作，以支持企业并吸引更多会奖旅游团队。
2025年，岘港会奖旅游推广计划继续取得积极成果，注册会展团队达250个，总计超过8.2万人次（其中国内游客约4.3万人次，国际游客约3.9万人次）。（完）