岘港市着力弘扬五行山遗迹区的遗产价值

五行山名胜群国家级特殊遗迹、五行山观世音菩萨庙会国家非物质文化遗产



山水石雕手工艺国家级非物质文化遗产以及被联合国教科文组织列入世界记忆亚太地区名录的“五行山摩崖” ，这些遗产都集中在五行山遗迹区范围内。五行山位于岘港东南8公里处，由5座山组成并按五行排列，是大自然赐给岘港市的礼物。 任何人前往这里参观游览时都感到无比的惊讶。



岘港市旅游协会副主席阮玉英说：“五行山遗迹区是岘港市乃至中部地区著名的旅游景点。可以说，这是游客赴岘港市旅游时不可错过的景点之一。”



目前，岘港博物馆正在更新有关五行山国家和国际遗产、遗迹系统的信息并在遗产数字地图上实现数字化处理与管理。



五行山遗迹区管理委员会主任阮文贤表示：“我们已同有关职能机构紧密配合做好遗迹修缮和保护工作。特别的是，我们正与博物馆和有关单位配合制定一个宣传管理体系，其中为集成五行山摩崖提供数字集成”。



岘港市政府已经出台多项措施，以保护并弘扬五行山遗迹区遗产价值，从而促进该遗迹区的可持续发展。



最近，政府总理批准的《岘港市五行山郡五行山名胜的保管、修缮与恢复规划》的核心目标为将五行山建设成为一个文化空间和充满特色的娱乐景点以及中部地区"遗产之路"旅程的重要目的地之一。（完）