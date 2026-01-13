岘港市深化与中国物流合作

岘港市科学与技术厅副厅长黎山峰在活动上表示，此次对接是岘港科技部门近期访华成果的具体落实。他介绍了岘港的投资环境、创新扶持政策与城市发展潜力，并承诺将为双方企业合作提供全力支持与便利，推动项目高效落地、取得实效。



活动期间，双方围绕高新技术、数字工业及物流发展等议题深入交换了意见。《物流时报》总编辑杨潇指出，在越南成为全球生产和物流投资重要目的地的趋势下，越中物流合作空间广阔。岘港作为 “东西经济走廊”门户，正加快推进自由贸易区建设并持续完善物流基础设施，具备打造区域关键物流枢纽的显著优势。



两国企业交流 图自越通社

为促进合作意向具体化，中国企业代表团当日对岘港核心产业载体进行了系列考察：参观了岘港创新空间（Enosta Space）、第二软件园及集成电路与人工智能设计研究培训中心，深入了解当地数字产业生态与创新能力；调研了莲沼港，评估其作为区域供应链节点的潜力；实地走访了岘港高新技术园区和自由贸易区，就高端制造、物流服务等领域的投资机会进行探讨。



通过此次系统的对接与考察，中国企业得以全面评估岘港在科技基础设施、物流枢纽条件及整体营商环境方面的竞争力。活动为双方企业未来在技术转移、市场开发等领域建立直接、有效的合作渠道奠定了坚实基础，有望依据主动、互利的原则，推动具体项目落地，进一步提升本地产业竞争力并深化两国企业间的战略合作关系。（完）