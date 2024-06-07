岘港市注重发展婚庆旅游

6月6日下午，岘港市旅游局举行岘港婚庆旅游发展会议，并迎来从6月5日至9日进行市场对接的国际婚庆考察团。

岘港旅游局在会上公布了岘港旅游发展计划和吸引婚庆旅游游客试点计划（2024-2025年）。

岘港市旅游局副局长阮氏淮安表示，吸引婚庆旅游游客试点计划（2024-2025年）传递出“岘港——幸福的起点”的信息，这被视为2024年至2025年期间吸引游客到岘港的刺激活动之一。

吸引婚庆旅游游客试点计划适用于在岘港的酒店和度假村举办的规模最少50名游客的婚庆旅游活动（婚礼、结婚纪念日等）。

此前，岘港市举行了赴该市举办婚礼的新人接待计划，并受到婚庆策划公司和许多新人，特别是印度新人的关注。其中值得一提的是，2023年1月，岘港市成为印度亿万富翁家庭新娘Tuisha和新郎Gaurav的婚礼举办地。

阮氏淮安补充说，2024年前5月，岘港市为4对印度新人举行婚礼，吸引1200名游客，并为26对印度新人提供岘港旅游咨询。婚庆旅游逐步为该市旅游业作出应有贡献。

会议期间，组委会还举行当地供应商与国际婚庆策划公司对接会。这不仅是企业介绍岘港产品和服务的机会，同时也是婚庆策划公司了解供应商的价格框架和服务类型的机会。

从6月5日至9日，岘港市旅游局举行仪式，接待前来岘港参加婚庆旅游目的地考察计划的印度孟买、新德里、加尔各答、艾哈迈达巴德等各大城市和泰国曼谷的20多家著名婚庆策划公司。（完）