岘港市提升游客旅游体验

据岘港市旅游局的消息称，九·二国庆节之际，岘港市向游客赠送数千张旅游优惠券的活动。该活动从 2024 年 9 月持续到 12 月底。

通过该活动，前往岘港的游客将获得旅游服务、娱乐场所、美食和度假村的优惠券。这是一项答谢活动并刺激国内和国际旅游需求，为游客带来有趣的体验。

“尽享岘港 2024”活动由Traveloka 与 KKDay 联合实施，通过该活动，游客可以登陆https://www.traveloka.com/vi-vn/promotion/enjoy-danang和 https://www.kkday.com/en/promo/EnjoyDaNang预订岘港旅游服务，并获得免费体验券。

该计划不仅帮助游客节省开支，还给游客留下对岘港的难忘回忆。这项活动是该市旅游促销活动的一部分，有望为游客和本地人都带来很多好处。凭借充满活力和多样化的活动，岘港继续彰显出其作为越南最具吸引力的目的地之一的地位。

*承天顺化省旅游厅厅长阮文福表示，在九·二国庆节来临之际，该省将开展许多精彩的体育、娱乐活动，实现旅游产品多样化。

8月30日至9月3日5天内，前往承天-顺化的游客人数将达到约12万人次，较2023年同期增长22.4%；过夜游客人数达到4.8万人；较2023年同期增长31.3%；其中国际游客约1.65万人次，增长54.3%；酒店入住率达64%。

长假期间，承天顺化省富排国际机场计划迎来进出航班330架次，运送旅客约5.94万人次。越南铁路公司计划接待旅客约1.3万人次。（完）