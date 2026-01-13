岘港市打造友好目的地 有效开发清真市场

开发适合穆斯林游客的服务生态系统，不仅有助于扩大市场、提升旅游业竞争力，更能助力岘港树立安全、文明、尊重文化多样性且融入国际社会的旅游目的地形象。

确立安全、友好的目的地形象

2025年，岘港市接待过夜游客超过1730万人次，较2024年增长15%。其中国际游客超过760万人次，大幅增长25%；国内游客近970万人次，增长8%。

岘港市迎来2026年首批参观世界文化遗产——会安古镇的外国旅游团。图自人民报

住宿、餐饮及旅行服务收入约达60万亿越盾（折合人民币157.8亿元），增长超过21%，继续在城市经济结构中发挥支柱作用。



2025年，岘港市针对来自印度尼西亚、马来西亚、独联体国家及中东地区的潜力穆斯林客源市场，实施了多项推广吸引措施。通过开拓来自这四个潜力市场的直航及包机航线，共接待相关游客超过61.7万人次。



由越南政府总理于2023年2月14日批准的《至2030年加强国际合作以建设和发展越南清真产业方案》，为清真生态系统的形成和扩展提供了重要动力，其中清真旅游是重点发展方向之一。



岘港市正开展多项工作，致力于打造对穆斯林游客友好的目的地形象，逐步满足符合国际标准的清真餐饮、服务及体验需求。



岘港市人民委员会副主席阮氏英诗表示：凭借优越的地理位置、高质量的服务、高度的安全性与友好性，目前岘港市已做好准备，确保能够供应并服务穆斯林游客，按照"岘港——对穆斯林游客友好的旅游目的地"的方向发展清真旅游生态系统。



岘港将建设并专业运营对游客友好的服务链，开发清真旅游产品、符合特定服务标准的酒店餐饮系统，并配备训练有素的专业人员队伍。



同时，岘港市将在机场、旅游景点和商业中心规划祈祷空间，致力于成为越南乃至区域内值得信赖、对穆斯林游客友好的旅游目的地。

形成清真旅游生态系统

岘港市拥有超过800家对穆斯林友好的餐饮服务点，其中包括近40家专为穆斯林客人服务的清真/印度餐厅，其中超过10家场所已获得清真餐饮认证。

岘港着力提升服务国内外游客的餐饮品质。图自人民报

近十年来，该市已迎来并服务了大量穆斯林游客，并承办了多项国际活动。



巴拿山太阳世界是岘港市率先投资专门服务于穆斯林游客产品与服务的旅游目的地之一。该景区早已投入运营专为穆斯林游客服务的Bharata餐厅，并已获得清真认证。



值得一提的是，景区内设有祈祷室，确保了穆斯林游客进行礼拜和祈祷所需的庄严空间。



岘港富丽华度假村是最早并持续有效服务清真客源市场的单位之一，其拥有独立设置的清真厨房系统，并按照严格标准运营。



2025年，富丽华-阿里亚纳综合体接待了超过5000人次来自印度、独联体国家和马来西亚市场的游客；游客满意度，特别是对餐饮服务的评价非常高。



岘港市旅游协会副主席阮德琼表示，清真市场带来了可持续的增长机会，有助于岘港平衡旅游市场结构，减少对传统市场的依赖。



据越南Anex贸易与旅游有限责任公司（Crystal Bay集团）信息，预计2026年将增开从俄罗斯及独联体国家至岘港的直飞航线，频率约为每月70班。



岘港市文化体育与旅游局副局长赞文王表示：未来，岘港将重点考察、研究穆斯林旅游客源市场，以开发适宜的产品和服务；制定并实施2025—2030阶段对穆斯林游客友好的旅游发展规划，并与国家清真产业方案相结合。（完）