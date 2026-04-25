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岘港市夺得2026年匹克球世界杯举办权
据组委会介绍，这是匹克球世界杯首次在亚洲举行，岘港市被选为第三届匹克球世界杯的东道主。这是重要里程碑，有助于推动越南体育在国际舞台上的发展与融合。
预计本届世界杯将于2026年8月30日至9月6日在仙山体育宫、宣山体育村及全市各达标球场举行，吸引来自80多个国家和地区的约4000名运动员参赛。
岘港市人民议会常务副主席、匹克球联合会主席陈福山在发布会上表示，承办此项赛事有利于彰显岘港市在主办大规模国际体育赛事的能力。这也是向世界推广岘港活跃、友好形象，促进旅游、服务及体育经济发展的良好机会。
此前，岘港市已成功举办铁人三项（Ironman）、岘港国际马拉松赛、亚洲高尔夫球赛等国际赛事，为此次世界杯的举办奠定了良好基础。
匹克球世界杯首席执行官赫西利奥·卡比塞斯（Hercilio Cabieses）表示，此次比赛分为国家赛和个人赛两个项目。他认为，岘港拥有便利的自然条件、现代的基础设施以及当地政府的积极支持，完全符合举办国际顶级体育赛事的各项要求。
2026年匹克球世界杯有望加强各国之间文化交流，提升越南在世界体育版图上的地位，并推动岘港逐步发展成为地区乃至国际的匹克球中心。（完）