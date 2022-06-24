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岘港市大力吸引日本企业的投资
6月24日下午，岘港市市委书记阮文广会见日本驻越南特命全权大使山田贵雄（Yamada Takio），就岘港市与日本各地方近年来的关系，大力吸引日本企业对该市进行投资展开讨论。
山田贵雄对岘港市近年来的发展给予高度评价，同时强调，岘港市是投资乐土。目前，日本Mikazuki集团和Fujikin International有限责任公司等诸多日本企业在岘港市有效运营。今后，日本企业与岘港市在信息技术的合作关系将不断发展。
阮文广表示，岘港市正在完善机制和基础设施建设，为吸引日本乃至国际企业的投资提供服务。2022年，岘港市环城公路将竣工，开拓广阔发展空间，与国家交通基础设施连接。岘港市还批准航空货运站的建设计划，促进扩大岘港国际机场，兴建莲沼港共享基础设施，促进物流的发展，完善公路、水路和航空等。
阮文广希望山田贵雄今后继续成为促进日本与岘港企业和各地方之间关系的重要桥梁。首先，岘港市希望早日恢复日本至岘港的7条航线。
目前，岘港市与日本川崎、横滨、酒井和木更津等四个省市建立友好合作关系。此外，该市与日本其他15个县市建立合作关系。
自第一家日本企业在岘港成立合资企业25年来，截止目前，216家日资企业和代表处落户岘港。日本也是岘港市投资项目和企业总数第一的国家，投资总额达9.32亿美元，在对岘港进行投资的40个国家和地区中位居榜首。目前，上述企业为4万名劳动者提供就业机会。（完）
山田贵雄对岘港市近年来的发展给予高度评价，同时强调，岘港市是投资乐土。目前，日本Mikazuki集团和Fujikin International有限责任公司等诸多日本企业在岘港市有效运营。今后，日本企业与岘港市在信息技术的合作关系将不断发展。
阮文广表示，岘港市正在完善机制和基础设施建设，为吸引日本乃至国际企业的投资提供服务。2022年，岘港市环城公路将竣工，开拓广阔发展空间，与国家交通基础设施连接。岘港市还批准航空货运站的建设计划，促进扩大岘港国际机场，兴建莲沼港共享基础设施，促进物流的发展，完善公路、水路和航空等。
阮文广希望山田贵雄今后继续成为促进日本与岘港企业和各地方之间关系的重要桥梁。首先，岘港市希望早日恢复日本至岘港的7条航线。
目前，岘港市与日本川崎、横滨、酒井和木更津等四个省市建立友好合作关系。此外，该市与日本其他15个县市建立合作关系。
自第一家日本企业在岘港成立合资企业25年来，截止目前，216家日资企业和代表处落户岘港。日本也是岘港市投资项目和企业总数第一的国家，投资总额达9.32亿美元，在对岘港进行投资的40个国家和地区中位居榜首。目前，上述企业为4万名劳动者提供就业机会。（完）