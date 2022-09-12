岘港市在疫情过后强劲复苏

旅游复苏令人印象深刻



据岘港市统计局的数据显示，2022年前8个月，该市住宿和餐饮服务收入约达11.859万亿越盾，同比增长56.1%。前8个月，过夜游客量达近240万人次，同比增长125.7%，其中国际游客量达22.1万人次，同比增长144.9%。旅游收入约达1.215万亿越盾，同比增长483.9%。



在后疫情时代，岘港市举行了多项丰富多彩的活动，旨在推广旅游形象和吸引国内外游客前来旅游参观。因此，该市游客到访量与2021年同期相比大幅增长。



在九·二国庆假期，岘港市接待游客量与新冠肺炎疫情爆发之前（即2019年）相比增长近40%，通过空路前往该市旅游的游客量约达6.03万人次。



潜力与新的发展动力



2022年是纪念岘港市莲沼郡成立25周年。因此，对该郡人民来说，这一年更具有意义。



莲沼郡委书记阮河北透露，根据岘港市委常务委员会有关至2030年及后续几年莲沼郡建设与发展计划的决议，力争将该郡建设成为高科技和绿色的工业中心，是高质量和具有吸引力的目的地、是物流中心和拥有优质的信息技术、旅游、教育和医疗等服务的智慧城市。



今年6月底，香港是成功举行了2022年岘港市投资论坛，吸引了来自各管理机构、投资商、国内外企业的近600名代表出席。目前，该市正加大对7个重点项目的投资力度，包括：莲沼港，金融、商业和娱乐中心综合体，岘港市创新空间，购物中心，医院，国际养老院等。



同时，岘港市还大力改善经商投资环境，加大行政手续改革力度，简化手续办理程序和投资挑选流程等。（完）