岘港市加快推进山茶半岛和各处海滩旅游活动复苏

4月18日下午，岘港市委书记阮文广和该市人民委员会领导及有关厅局与山茶半岛和旅游海滩管理委员会(以下简称委员会)就近期政治任务执行情况和未来任务方向举行工作会谈。



岘港市委书记阮文广在会上发表讲话时指出，委员会在推动旅游发展，特别是岘港市恢复包括旅游在内的各项经济活动中扮演举足轻重的作用。该市已主动尽早重启旅游活动，因此岘港市在雄王节期间接待了大量游客到访。



阮文广强调，岘港市须对国家旅游管理工作给予更大的关注，着力有序恢复旅游活动；完善管理委员会模式，提升国家旅游管理质量；各厅局、地方须密切配合协助委员会出色完成工作任务等。

委员会主任阮德武在会上作报告时指出，2022年委员会继续核查并有效开展旅游产品发展计划和提案，确保符合城市规划的调整方案；严格实施各项防疫规定。



阮德武表示，委员会集中本着“主动 – 适应 – 灵活”的方针恢复各处海滩和山茶半岛的旅游活动；确保旅游恢复活动高效并保障游客、劳动者和人民的安全。其中举行颇具地方特色的部分庙会、大型活动和旅游需求刺激活动。此外，委员会还制定绿色旅游产品，将旅游与教育、休闲度假、家庭体验旅游、高素质旅游、体育等方面相结合，旨在更好地满足游客的需求。



委员会将开展新形势下岘港市海滩旅游活动恢复计划，引导游客接待服务单位本着“安全灵活适应、有效控制疫情”的方针满足旅游业恢复条件等。（完）