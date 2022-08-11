岘港市加强国际合作 维护海岛主权

11日上午，外交部常务副部长、国家边界委员会主任阮明宇已与岘港市委书记阮文广就国际合作和投资与维护海洋岛屿主权问题进行工作座谈。

阮明宇表示，近期，岘港市已同外交部和中央机关保持密切配合，成功举行许多重大国际事件。在新冠肺炎疫情得到控制后，许多国家和大型集团已表示十分关注岘港并希望对该市进行投资。这是城市寻找重要伙伴，建立关系，发展经济和文化，推动人力资源培训和设备供应等领域的国际合作。

阮明宇表示，目前旅居岘港的外国侨胞约8000人，这是城市需加强吸引投资的重要资源。近年来，岘港已主动同外交部国家边界委员会在海岛，特别是黄沙群岛主权保护工作中进行配合。今后，国家边界委员会将继续在维护领土主权工作向岘港市提供援助。外交部将继续在寻找国际伙伴和吸引投资中同岘港市提供援助和并肩同行。

岘港市委书记阮文广，岘港市委常委会一直将经济文化外交发展和捍卫海岛主权为核心任务。目前，岘港市已同各国许多地方签署合作协议。特别，2022年，城市已同老挝中部5省签署合作协议。

关于经济和引进外国直接投资方面，外交部已协助与许多潜在伙伴对接，以加强吸引投资。未来时间，岘港市希望受到外交部、国家边界委员会在地方经济发展和捍卫海岛主权中提供支持。

截至目前，岘港市已同21个国家和地区的46个地方建立友好合作关系，签署数百项协议。总体上看，各项国际协议和合作关系正为加强地方友好合作关系、推介地方形象和潜力做出积极贡献。（完）