岘港市公布政府总理关于成立自由贸易区的决定

6月22日，岘港市人民委员会举行政府总理关于成立岘港市自由贸易区决定的公布仪式。政府常务副总理张和平出仪式。



张和平在仪式上高度评价岘港市为了落实党和国家主张，成功建立自由贸易区所作出的努力。该自贸区将成为连接全球经济的枢纽，不仅推动当前岘港经济发展，而且将为与广南省合并后的新岘港乃至越南全国经济注入强劲动力。



张和平指出，除自由贸易区外，国会和政府还批准岘港实施多项创新经济举措，包括金融中心、深水港、光之河等项目。这些工程将助力岘港未来实现跨越式发展。



岘港市人民委员会主席黎忠征表示，岘港自贸区成立被视为突破性举措，是新制度模式，有望打造达到国际标准，能够引领绿色增长、创新发展和战略投资的发展空间。

黎忠征表示，岘港市已主动核查、制定实施计划，推动自贸区早日投入运营，并继续向国会和政府提请更具突破性的特定机制、政策。同时研究在与广南省合并后，合理开发海域空间以扩展自贸区边界。



此前，越南政府总理6月13日签发关于成立岘港市自由贸易区的第1142号决定（1142/QĐ-TTg）。



根据决定，岘港市自由贸易区面积约1881公顷，包括生产、物流、贸易-服务、数字技术产业、信息技术和创新等功能区。岘港市自由贸易区与岘港市国际金融中心相结合，将助力岘港成为优质服务中心，辐射中部西原地区乃至全国，成为连接东西经济走廊和亚太地区的重要节点。



仪式上，岘港市向太阳集团（Sun Group）等战略投资商以及Terne Holdings集团与One Destination公司、BRG集团、富美清平股份公司等投资方颁发岘港市自贸区投资备忘录。（完）