岘港国际机场2021-2030年阶段规划及2050年远景获批

根据规划，岘港国际机场被定位为全国民用机场体系中的国际航空港，同时承担军民两用功能，位于岘港市和强坊与安溪坊。



到2030年，机场将达国际民用航空组织（ICAO）4E级标准，年旅客吞吐能力约2000万人次，年货邮吞吐量约10万吨，可保障波音747、787、空客A350等现代宽体客机起降。



远景至2050年，旅客吞吐能力保持约2000万人次，货邮吞吐能力提升至约33万吨，以匹配区域国际物流与贸易中心发展定位。



飞行区基础设施总体保留现有两条跑道，新增一条快速脱离滑行道及两条联络滑行道，以提高运行效率。停机位总数预计增至约52个，满足未来运营需求。为提升空中交通管理能力，机场北侧将新建一座占地约4000平方米的空中交通管制塔台，并部署VOR/DME导航台、II类进近灯光系统、自动气象观测系统（AWOS）等现代化设施，同时研究应用跑道入侵预警、多点监视及鸟类探测驱离等安全技术。



客运航站楼T1将向南扩建，年保障能力提升至约1400万人次；国际航站楼T2升级改造后，年保障能力达约600万人次。机场北侧规划货运航站区，占地约2.46公顷，到2030年货邮处理能力达10万吨，2050年提升至约33万吨。



配套服务设施包括航空器维修区（1.32公顷）、航空配餐中心（约6200平方米），并沿用现有航空燃料供应系统。



规划期内，机场土地使用总需求约806.62公顷，主要通过中央和地方公共投资及国有企业资金实施。



岘港市人民委员会副主席黎光南表示，岘港国际机场的发展将有力推动城市经济社会发展，尤其在建设自由贸易区和发展“机场城市”模式等战略背景下，其带动效应将更加突出。 (完)