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岘港——婚庆旅游胜地
另一方面，岘港万豪度假村及水疗中心（Danang Marriot Resort and）则是新娘考尔（Kulvin Kaur）和新郎巴格万（Dilip Bhagwan）的婚礼举办地。
活动策划公司约会豪华婚礼（Dated Luxury Weddings）执行经理Dhinesh Rajarathinam表示，2024年该公司为约30对国际新人提供婚礼策划咨询服务。2024年第一季度，该公司为5对印度新人举办婚礼。
岘港市旅游厅副厅长阮氏怀安表示，近5年来，婚庆旅游产品已被许多亚洲国家，尤其是东南亚国家视为发展战略。泰国、印尼和越南逐渐成为北美洲和亚洲等许多新人结婚旅游的首选地。
岘港富丽华度假村经售经理Prabhakar Singh表示，岘港市拥有很长的海岸线，临近的会安古城遗产丰富，岘港市的占族文化富有特色，所以婚庆旅游发展潜力巨大。此外，岘港市的酒店客房数量大，拥有多个庞大的婚礼宴会中心，风景优美，有山有海。不是哪个地方都能具备这样齐全的条件。
2024-2025年被视为婚庆旅游发展的黄金阶段。因此，岘港市正集中精力完善婚庆旅游生态体系，制定婚庆旅游发展具体计划，瞄准印度和东北亚等潜在市场推出富有吸引力的试点项目。
今后阶段，岘港市继续增开多条国际航线，加大岘港市旅游品牌宣传推广力度，传递岘港市旅游资讯，擦亮婚庆旅游目的地新名片。（完）