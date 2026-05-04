岘港——全球数字游牧的新兴目的地

越南中部的岘港市正在成为全球数字游牧极具吸引力的目的地，并逐步与清迈（泰国）或巴厘岛（印尼）等传统中心展开竞争。



据越通社驻法国记者报道，法国《国际信使报》（Le Courrier International）5月3日刊登的文章指出，尽管越南尚未出台针对数字游牧的特定签证政策，但得益于优越的生活环境、相对较低的生活成本及发达的旅游基础设施，岘港仍吸引了越来越多的远程工作者。大部分外国人可以持有效期为3个月的电子签证在此停留。



2019年，岘港曾被《纽约时报》誉为“越南的迈阿密”，并入选“52个必游目的地”名单。岘港以其长达32公里长的海岸线、现代化的度假村以及繁华的海鲜餐厅和酒吧系统给游客留下了深刻印象。近期，随着越南扩大并延长了针对部分国家公民的免签政策，岘港市多家高端酒店投入运营，使该城市再次受到广泛关注。

吸引数字游牧的宣传活动也得到了加强，其中最具代表性的是今年3月举办的“岘港游牧节”（Da Nang Nomad Fest）。此外，国内媒体也频繁报道该群体在岘港市日益增长的趋势，显示出在全球远程办公趋势强劲发展的背景下，岘港的吸引力日益凸显。



岘港某联合办公空间创始人Hana Nguyen女士认为，该群体带来了实实在在的利益，为越南人在平面设计、翻译或助理等领域创造了就业机会。许多数字游牧倾向于雇佣当地服务，从而为当地经济提供支持。



然而，数字游牧的迅速增加也带来了不小的挑战，特别是对生活成本，特别是住房租金造成的压力。在此背景下，岘港市须在利用全球远程办公趋势带来的机遇与保障当地居民生活质量之间实现平衡。（完）