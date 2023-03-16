山美大屠杀55年祭：战胜过去伤痛 面向美好的未来

山美大屠杀（又称“美莱大屠杀”）事件于1968年发生，夺去了504名无辜者的生命，其中大部分是老人、妇女和儿童。在这片土地上已建成了山美遗址区，展示500多张图片、资料、实物并建立了纪念碑，让前来参观的游客了解当地人民所承受的伤痛和损失。山美大屠杀事件虽已过去55年，广义省广义市静溪乡人民永远不会忘记悲痛，但已将悲痛化为建设更加富有、美丽家乡的动力。当今，山美这片土地上仍有一些亲身见证人，他们的故事令人难忘，有的人在那个决定性日子里失去了亲人。 直到今天，痛苦和失落总是困扰着他们。旧地狱的痕迹随着岁月的流逝已经淡去，但仍足以让来访者看出侵略者在越南造成的空前残暴。如今的山美正在逐渐复苏和发展，投资建设交通基础设施。从幼儿园到初中学校全都达到国家标准。农田水利沟渠系统得到巩固，文明村和机关达标率为100%，文明家庭达标率为93%。静溪乡人民群众收入水平不断提高，2022年全乡贫困发生率已降至0.86%。静溪乡阮洪岷表示，解放后，他家庭和当地人努力发展经济。以前只开垦荒地种植水稻，现在已应用科学技术，调整种植结构。借此，他家已有宽敞的房子、稳定的收入，孩子们完成学业后已找到工作。静溪乡正在努力完成相关工作，力争到2025年成为广义市的一个坊。其中在贸易、服务、旅游等领域上实现重大突破，为推动经济发展，创造就业机会和提高人民收入水平做出贡献。静溪乡人民委员会主席武明政透露，今后该乡继续调整种植业和养殖业结构，确定主要经济作物，打造优质特色产品，提高人民生活质量，大力推动劳动力从农业转向服务业，特别是旅游业服务。在山美，战争的痕迹仍然存在，通过墓碑群、图像和实物可以看出。55年前大屠杀事件中留下美军残杀无辜平民的足迹如今已是鲜花绿草扮靓美丽的道路。宽敞房子如雨后春笋般拔地而起，化残杀无辜群众的悲痛为祖国的日益强大、和平与发展等的力量。（完）