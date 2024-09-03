山罗省赫蒙族同胞欢庆独立日

9月2日国庆节前几天，山罗省云湖县云湖乡江阿富一家对房子进行了大扫除和装修。他把在玻璃柜里放了很久的国旗小心翼翼取出来插在大门上。江阿富的妻子也放下了平时的农活，抓紧缝补传统服装，以便在独立日期间穿。

对于江阿富一家和赫蒙族同胞来说，国庆节是重要的节日，是同胞们对党、胡志明主席为民族独立和自由，今天的幸福生活付出无数辛劳表达心意的机会。

江阿富说： “赫蒙族同胞认为9·2国庆是一个特别的日子。我家从8月起就准备节日要穿的衣服了。节日前，全家人都忙着打扫房间和村路，保障环境卫生”。

9月1日和2日，赫蒙族同胞欢庆独立日。他们聚集在空地上参加各项文艺活动。

身着传统服饰的少男少女一起跳舞，参加传统体育活动和游戏，营造出欢乐团结的气氛。云湖乡居民江阿松说： “云湖县赫蒙族同胞举行一系列文体活动。特别是9·2国庆，同胞们都热情参加各项活动”。

在赫蒙族同胞的观念中，独立日是民族的传统节日。如果说传统春节是祭拜祖先，暂时放下工作休息，走访村里的亲戚，互祝好运，那么独立日就是村民们出门参加文艺娱乐活动的机会。所以，无论老少，每个人都热切期盼着独立日。

山罗省云湖县霍达乡赫蒙族人江氏美说： “收获了佛手瓜和豆子，9月2日来这里玩，玩了一天，很好玩，还去了玻璃桥。”

在木州，独立日是最欢乐的节日。独立日期间，各族同胞和四方游客都高高兴兴地赶到木州高原。在笛声和热闹的音乐声中，游客们沉浸在充满当地少数民族特色的文化空间和传统节日中。

其中最突出的活动是街道社区文化表演。内容主要是非物质文化遗产，如：瑶族仪式、赫蒙族笛舞、泰族舞蹈等。这些创造了一幅充满民族文化特色的画面。值此之际，在木州，不仅赫蒙族，芒族、泰族、瑶族等其他兄弟民族和数千名游客也都欢聚一堂共度节日。一名日本游客说： “非常高兴参加木州文化周。来到这里，我能够欣赏非常有特色的民族服饰，观看这里的少数民族表演本民族文化，我觉得非常特别和独特。”

对于山罗省赫蒙族同胞来说，独立日是凝聚人心和唤醒传统文化之美，从而促进旅游推广和发展的契机，同时为保护和弘扬文化本色、加强大团结力量做出重要贡献。（完）