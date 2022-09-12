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山罗省“童话之乡”颇具特色的新米节
山罗省蒙罗县玉战乡人民委员会副主席卢文钗说：“以前，在经过一年的饥荒后，乡里的少数民族都会举行仪式庆祝新米，缅怀垦荒建村的祖先。现在，虽然生活发展了，老百姓温饱了，但还是每年都举行这个节日，结合各种趣味活动和民俗游戏。通过这个节日，我们想打造一个亮点，吸引全国各地的游客来这里探索民族文化之美。”
新米节的开始是每个家庭在家中举行祭米仪式。无论贫富，每个家庭都要准备一盘菜肴供祖先享用，其中包括用第一批熟米制成的扁米。节庆部分包括文化、体育活动、民族特色游戏、民族美食比赛以及地方特产展示活动。
山罗省蒙罗县玉战乡居民卢氏会说：“今天玉战乡举行了新米节，我感到很高兴，也希望今后本乡将继续举行类似活动并吸引更多的游客。”
玉战乡的新米节给游客留下关于西北山区这片富饶且拥有独特文化的土地的深刻印象。
日本游客Satomi Hanzawa说：“今天是我第一次参加玉战村的新米节。我最喜欢的就是品尝传统美食和探索当地蒙族、泰族同胞的文化特色。”
新米节是一种传统文化特色，受到玉战乡各族人民世代尊重和保存。这也是教育子孙重视劳动和凝聚宗亲力、增进家族情的良好机会。（完）