山罗省木州高原促进有机农产品出口活动

越南山罗省木州高原拥有得天独厚的气候条件，土壤肥沃，有利于发展高科技农业，以满足国内市场的消费需求，并有效挖掘出口潜力。充分发挥这一潜力和优势，木州县的许多合作社与省外单位合作，发展有机耕作模式，推动农业可持续发展，迈向出口。

谢稳农业合作社与勇进农业合作社合作在山罗省木州县东创乡各村展开占地超过20公顷的有机卷心菜、西兰花和大白菜田地。蔬菜在自然条件下种植，不使用农药和化学肥料，满足出口到中国台湾市场的标准。

山罗省木州县勇进农业合作社经理金文勇先生表示，勇进农业合作社的蔬菜必须严遵守不使用化学肥料、不使用农药和不使用生长激素等“三不”原则。收获后，蔬菜将被运送到北江省谢稳农业合作社的冷库进行初加工和包装。

目前，木州高原的蔬菜种植面积达3000多公顷，种植40多种蔬菜。木州县的有机蔬菜生产合作模式不仅生产出高质量的蔬菜产品，而且还为当地居民创造了就业机会，提高他们的收入水平。

在企业、合作社与农民之间紧密合作的基础，以及政府的大力支持下，大规模有机蔬菜生产模式正在木州高原逐步形成与发展。这种合作模式不仅为市场提供安全、优质的蔬菜产品，保障消费者的健康安全，还为企业和农民带来了显著的经济效益。（完）