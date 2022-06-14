山罗省早熟龙眼助农增收

尽管距离收获季节还有近两个月，但由于采取新的栽培技术，让龙眼树提前开花结果，因此这几天来，山罗省马江县果农已开始采摘早熟龙眼，其售价比当季龙眼价格高3-4倍。

范氏清女士拥有总面积1公顷的龙眼种植园。尽管距离收获季节还有近2个月，但自从种植早熟龙眼种子两年来，现在她家已能够采摘龙眼。与往年收获季节相比，早熟龙眼价值高出5-6倍，而且很畅销。

山罗省马江县铮空乡果农炉文丰表示：“早熟龙眼给我们合作社带来较高的经济效益。从开始采摘早熟龙眼以来，我们共收获了4-5吨龙眼。”

由于拥有较高经济价值、畅销等优势，因此目前马江县很多果农和合作社已经选择栽培这种早熟荔枝种子，其有助于该省拓宽农产品销售渠道，同时最大限度避免‘丰收灾’现象。

截至目前，马江县龙眼种植总面积7500公顷，其中早熟龙眼种植面积约300公顷。为了到2030年将早熟荔枝种植总面积提升至1000公顷，马江县已同蔬果研究院配合引导果农种植早熟、当季和晚熟龙眼，满足市场的需求、为果农

增收

致富。

山罗省

马江县人民委员会副主席阮文方说：“为了种植较高经济效益的农产品、提高农产品的竞争力，我们已选择种植这种

早熟龙眼

。这种龙眼通常都提前1个半月到2个月结果。”

由于已采取新的栽培技术、让果树提前开花结果，因此该省果农收获满满，同时最大限度避免农产品销售‘供过于求’现象。（完）