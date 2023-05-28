山罗省文化旅游节正式开幕

5月27日晚，越共中央政治局委员、国会常务副主席陈青敏在木州国家旅游区出席了题为“世界领先的自然旅游目的地”的山罗省文化旅节开幕式。

山罗省委书记、人民委员会主席黄国庆在开幕式上致辞时透露，2023年山罗省文化旅游节期间将举行多项丰富多样且富有各民族文化特色的活动，如：木州县人民水果采摘节；云湖县越野摩托车赛；文化空间推介会；旅游摄影比赛；民族美食和纪念品展览会；山罗省以及全国各地的“一乡一品”产品展等。

这是推广文化-旅游活动，加强旅游发展对接的良好机会，旨在发挥山罗省的潜力和优势，吸引资金投入建设独特的旅游产品，让山罗省旅游经济产业取得新进展，进而有助于巩固并加强山罗省与全国各地乃至与全球之间的合作和对接。

同时也是促使旅游企业将产品质量建设与文化特色保护与弘扬相结合的机会，以便创造独特、专业的旅游产品，进而吸引更多的国内外游客前来参观旅游。

通过各项活动，游客将获得有趣的体验，并对具有山罗省各民族特色的各种旅游产品，特别是木县州和云湖县的友善好客的人情以及当地超美自然景观留下深刻的印象。

借此机会，“世界旅游大奖”(World Travel Awards)创始人和主席格雷厄姆·库克(Graham Cooke)向木州县和云湖县颁发了2022年“世界领先自然旅游目的地——木州云湖”的纪念奖杯。（完）