山罗省巩固民族团结 稳定边疆安宁

自从新冠疫情爆发以来，山罗省木洲县边境地区各文艺队的成员已经很久没有像今天这样有机会见面和举行文化交流活动。这是县人民委员会首次为十个边陲村落举办边疆体育艺术节，因此，人人都感到非常兴奋和充满期待。

山罗省木洲县青科乡居民季氏周说：“这样的节日对我们来说非常有意义，我们可以跟其他村寨的朋友们学习交流很多文化知识。”

木洲县与老挝华潘省索包县接壤40多公里。全县有27个乡，其中边陲山乡3个。居住在这些边陲乡的人主要是少数民族，他们的生活条件困难，文化水平参差不齐。

山罗省木州县龙萨边防哨所所长黎贵奔上校说：“一些村寨的生活条件非常困难。目前，我们边防哨所正在为27名儿童提供早餐。有了早餐，孩子们才不辍学。”

为在2022-2025年期间发展经济社会、保障国防安全、加强10个边陲村的基层政治体系，木洲县委常委会正在实施第9号决议，其中为10个边陲村举行体育艺术节就是落实该决议的具体活动之一。

山罗省木洲县人民委员会副主席阮氏花说：“在举行这样的活动时，我们看到群众的精神文化生活水平得到提高，宣传工作也更深入和具体化，参与节日的年轻人能够意识到生活的美好意义，从而减少了社会弊端。”

随着现代生活的发展，边疆少数民族的文化认同正在逐渐丧失，因此，边疆文化价值的保护和弘扬已经成为当务之急。在此背景下，文化交流活动不仅提高人民群众的文化享受水平，而且有利于维护民族文化认同，确保政治稳定、社会安全秩序和筑牢祖国边疆。（完）