山罗省加快建设13所边境寄宿制学校

会议集中检查了春芽、呈山、弄萨、偏筷、弄聘、安山等乡的项目进度。多个项目施工量增长积极，体现了投资方和承包商在天气不利条件下的巨大努力。



在偏筷乡，偏筷小学和中学寄宿学校项目施工现场。图自越通社

与土建施工同步，有关单位力争在6月30日前将设备运抵各校点，根据建设进度进行安装。截至目前，13个项目到位资金超过1.62万亿越盾（总获批资金为2.756万亿越盾）。



据投资方和施工单位，由于燃料（特别是油价）上涨、劳动力稀缺、多雨天气严重影响高山偏远地区多个工地施工进度。但承包商承诺将最大限度调动人力、设备，组织多点施工，利用有利天气弥补因雨延误的工程量，确保工程进度和质量。

​何中战明确指出，投资建设13所边境乡九年一贯制寄宿学校是一项极其重要的政治任务，对边境地区教育事业、提高民智和人力资源开发具有长远意义。



何中战要求投资方和承包商继续抓紧项目，全力调动人力、机械设备，在雨季条件下科学、合理地组织施工。各方需严格执行工程质量、劳动安全和环保规定，加快2026年公共投资资金拨付进度，每周向教育培训厅报告，以便向指导委员会参谋，及时解决困难与障碍。



随着各地政治体系的坚决介入以及投资方和承包商的决心，现代化的寄宿制学校正在山萝省边境线上日渐成形。项目建成后，将为数千名少数民族学生创造更好的学习生活条件，缩小山区与平原地区的教育差距，巩固祖国边疆的全民国防阵地。（完）