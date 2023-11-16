山罗省军事指挥部与老挝川圹省军事指挥部举行定期工作会议

山罗省军事指挥部政委陶玉方大校和川圹省军事指挥部政委Khanthong Vongamkha少将共同主持会议。



落实2022年谅解备忘录，山罗省军事指挥部和川圹省军事指挥部本着团结、特殊友谊、相互理解和信任精神；积极主动掌握形势，配合解决有关问题，为维护各省政治稳定、社会安全秩序作出贡献。经常交换信息、配合为当地党委和政府就妥善解决自由移民问题当好参谋助手，积极宣传动员人民严格遵守边境法规，在建设稳定、全面发展的越老边境线中发挥责任精神。



未来时间，双方确定要继续向两省官兵和人民广泛宣传山罗省与川圹省，乃至越南与老挝的伟大友谊、特殊团结和全面合作关系。



同时，加强经济社会发展经验交流；建立两省武装力量，加强翻译官培训和军事业务集训，维持2024年两省军事指挥部级定期、轮流工作会议制度。



会上，山罗省军事指挥部与川圹省军事指挥部签署了2023年会议纪要。



值此机会，川圹省军事指挥部走访慰问在山罗省军事指挥部754团学习越南语的老挝人民军干部、学员；参观754团1营。（完）