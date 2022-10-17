山区山罗省进入山楂收获季节

据《越南之声》，山罗省古老的山楂林在海拔 1000 米至 2000 米的山坡上延伸，正处于收获季节。山楂原本是野生植物，近年来已成为一种具有双重效益的植物，既能结出好果，又能保林保土，给当地居民带来经济效益。

山楂是一种主要生长在山罗高山，如顺洲、芒拉和北安等县的树种。这些地方全年云雾缭绕、低温高湿。每年8月底至10月底，山楂结出果实，具有浓郁的西北山区风味，逐渐改变着当地居民的生活。

近一个月来，北安县西姆旺乡杭卓村木阿苏家熟透的山楂园里热闹非凡。木阿苏表示，他家共有10多公顷山楂，5年前，山楂园开始采摘，他家的生活有了明显改善。木阿苏说：“以前，我不懂技术，不会种树，只是在地里刨吃的，攒不下钱，家境贫寒，生活困苦。后来我种了山楂树，到现在已经收获了5年，每年采收5至10吨，减去开支净赚3、4千万盾，家用够了，还能供孩子上学”。

到过山罗、尝过山楂果的人一辈子都不会忘记：在柠檬黄或棕褐色的果皮下香气独特的山楂肉，酸酸甜甜、带些嚼劲。山楂切片晒干也是一种传统中药，具有治疗消化道疾病、高血压、失眠、糖尿病等的功效。最近，许多公司购买这种水果来加工果汁、葡萄酒、果酱等。

山楂是在老林自然生长而成，目前正由山区居民通过技术改造和照料，成为一种多用途树种，帮助保护土地、保护森林，为居民脱贫做贡献。北安县郎酬乡居民宋阿隆表示：“我家有1公顷山楂，在乡干部的带领下种植，结果良好。山楂树非常有益，既能卖钱又保护森林，而且我家也能赚更多的钱，所以我会尽量多种”。

北安的气候和土壤十分适合山楂的生长。目前，全县共有近2600公顷山楂，其中1530公顷进入收获期，年产量约达1900吨。近年来，当地各级政府积极向山楂农提供技术帮助。北安县西姆旺乡人委会主席江阿宁表示，受新冠肺炎疫情影响两年后，目前，山楂销售正逐步稳定下来，保障居民的收入。江阿宁说：“西姆旺乡主要种水稻和山楂，其中山楂带来了大量收入，助力乡民脱贫。相比疫情期间，今年山楂销售有了好转，小商贩亲自到果园包购。去年一公斤卖2700越盾，今年则为6000越盾”。

为提高山楂种植效率，北安县正在完成专耕区规划，加强贸促活动，扩大销售市场，创造有利条件帮助企业研究和在当地建设山楂保鲜加工链（完）。