尽管暴雨台风频发，越南旅游业仍实现强劲增长

产品多元化，四季皆可迎客



11月初的沙坝（老街省）雾气弥漫。细雨时而淅沥，时而倾盆，使得天气既寒冷又难受。即便出门时没下雨，头发也总是湿漉漉的，鞋子和裤子也因溅起的泥泞而弄脏。然而，增强的冷空气影响并未阻挡旅游爱好者的脚步。从老镇中心到番西邦峰顶，游客依然熙熙攘攘，其中大部分是国际游客。位于沙巴镇中心一家酒店的员工黄林表示，今年雨水比往年多，有些日子从早到晚大雨滂沱。冷空气也来得更早。天气虽不太适合丛林探索之旅，但沙坝的酒店几乎总是客满。客房预订率始终保持在70%以上，客人主要来自印度、韩国和东南亚国家。



国际游客在番西邦峰顶打卡

不仅是沙坝，全国许多旅游重镇都在风雨来袭之际录得国际游客大幅增长。据统计局最新公布的数据，10月份赴越南国际游客达173万人次，环比增长13.8%，较2024年同期更是增长22.1%。这是越南单月国际游客量的历史最高水平。综合2025年前10个月，赴越国际游客近1720万人次，较2024年同期增长21.5%。



Vietravel 公司董事长阮国旗评论道，增长支柱依然是中国、俄罗斯等传统客源市场的强势回归以及印度市场的加速增长。从绝对数量来看，中国仍是领先市场，上月有超过43.3万人次到访越南，约占游客总量的25%。



阮国旗认为，“总体而言，中国、印度和韩国从现在到年底乃至2026年将继续在入境旅游市场中扮演主导角色。这些客源喜好多样，而我们拥有从寒带、温带到热带的丰富产品体系。从北到南，游客在任何时候都能享受独特而迷人的体验。一个地区有风雨，我们仍有空间打造缓冲和替代产品，因此越南四季皆可吸引游客。就像前不久会安遭遇台风，客人无处可去时，Vietravel就组织了古街手划船游览。客人依然非常喜欢。这就是为什么即便风雨交加，到访我国的游客依然众多，越南仍保持吸引游客的优势。”



为来年增长蓄势



2025年，越南旅游业设定了接待2200万至2300万人次国际游客的目标。8月份，政府颁布了关于各行业、领域、地方增长目标及确保2025年全国经济增长达8.3%-8.5%的核心任务与解决方案的第226号决议。其中，政府下达了全年力争实现至少2500万人次国际游客的目标，以助力总体经济增长目标。尽管过去数月连续创下游客到访纪录，但专家认为2500万人次的目标恐难实现。



阮国旗预测，在最乐观的情况下，越南今年可能接待约2350万人次国际游客。客观因素是11月进入入境游旺季，在经历年内最强台风后，未来天气也将趋于稳定。东北亚市场将继续强劲增长，加之欧洲游客处于度假季节。然而，由于签证宽松政策实施较晚，今年未能充分发挥最大效果。下一阶段，若能迅速推出签证、机票、跨境支付或免税系统等方面的特别优惠政策，并开展更强劲的推广宣传计划，旅游业有望在最后两个月加速冲刺，突破2350万人次。这将成为明年旅游业强劲发展的基石。



LuxGroup董事长兼首席执行官范河也认为，越南今年接待国际游客可能达2100万至2300万人次。他指出，刚实施的签证开放、加强推广宣传、投资产品革新等政策尚未充分渗透以产生突破性效果。此外，变革仍显笼统，不够彻底。例如，签证政策虽已开放，但属于“细水长流”型，每隔几个月放宽一点，延长时间也不长。产品重构或推广宣传主要仍依赖企业，行业管理部门的角色不够深入，因此未能形成扭转局面的强劲变革。



范河建议，“实际上，比2300万还是2500万人次更重要的问题是质量。游客消费多少、是否真正渗透到当地经济、游客是否会再次到访，这些才是最需要关注的。要实现这些，需要一个长远战略，制定5年以上的规划，并设定具体目标。这其中，需要明确自身优势、制定行动计划，并果断破除行业固有的瓶颈。从机制到基础设施、产品、推广宣传等，必须更快、更强劲地改变，并能通过每一项具体政策来衡量成效。”（完）