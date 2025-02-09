平顺省是居住较多少数民族同胞的地方。多年来，该省已及时开展多项社会保障、经济发展、消除贫困的政策。基于此，同胞物质和精神生活渐有起色，助推农业和农村发展，发挥每个地区的潜力和优势。

据平顺省民族委员会主任阮明新，在2019-2024年阶段，继续调集各种资源，总资金超6000亿越盾来开展少数民族同胞地区经济社会发展计划和项目。各山区县基础设施不断发展，符合少数民族地区农业和农村现代化战略。

目前，少数民族地区全部各乡拥有通往乡中心的公路，人民群众都用上电，邮政电信服务覆盖率不断提升。该省还关注在少数民族地区投资建设贸易和服务基础设施；医疗卫生网络得到巩固和完善，基本满足人民初级保健要求。各乡医疗站拥有医生、护士或产儿护士。

社会保障、经济发展、消除贫困、助力提高同胞物质和精神生活的政策被受关注实施已有助于推动农业、农村发展，发挥每个地区的潜力和优势，巩固少数民族地区国防安全，明显改善同胞物质和精神生活水平。

截至2023年底全省17个少数民族乡中的7个被承认为新农村乡。少数民族地区和山区人均收入为每年4680万越盾。少数民族地区贫困户比例从2019年的10.04%下降至2024年的7.73%。

各项社会保障、经济发展和消除贫困等政策实施过程中受到各地方同胞的大力支持，为建设和加强民族大团结、维护少数民族地区和山区政治安全、社会秩序等打下基础。

为了实施最大现代发挥内力，把优势化为重要资源，奋进发展，提高人民物质和精神生活，缩小少数民族同胞与全国的收入和生活水平差距等的目标，平顺省继续集中全面关照民生、少数民族地区经济社会等情况。

平顺省力争到2029年，少数民族地区人均收入达45-50%，平困人口比例年均下降1.5-2%；保持通往乡中心的各条公路。此外，该省力争全部乡医疗站和学校硬化；全部乡办公驻地硬化；99.5%家庭户用上国家典礼；98%家庭户用上自来水等等的目标。

为了实现上述目标，省民族委员会主任阮明新强调，除了继续投资建设富裕少数民族地区经济社会发展的基础设施系统外，该神将集中开发和提高土地利用效果，推进农作物种植和畜牧养殖业，提升收入，实现可持续减贫；同时加强吸引投资，发展地区的优势产品，不断改善少数民族同胞的生活。

此外，该省将尽力维护政治安全、社会秩序；主公发展教育、培训卫生、文化；保护和弘扬各少数民族良好的文化特色，投资建设文化基础设施，提高人民物质和精神生活水平。（完）