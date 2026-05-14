少数民族和山区性别平等：提高认识、消除偏见、预防暴力

富寿省正大力促进在少数民族和山区开展性别平等宣传活动（2026-2030年），以提高民众认识，逐步消除性别偏见，预防基于性别的暴力，进而推动可持续发展。



今后，富寿省将集中提高宣传质量，发挥少数民族同胞优良传统文化，提升妇女和女童在家庭和社会中的地位。



富寿省设定了年度目标，全部乡级政府开展响应性别平等和预防基于性别的暴力行动月的活动。至少85%的少数民族家庭通过多种合适的形式获取关于性别平等的信息。



该省还力争100%的村长、乡贤接受法律普及和性别平等宣传技能培训，至少85%从事民族、宗教及相关工作的干部接受知识和宣传技能培训。



宣传活动将灵活开展，适合不同群体和地区，加强信息技术应用，在数字环境进行传播。

富寿省芒族过新年。图自越通社

富寿省目前是33个民族的共同家园，其中少数民族同胞超过100万人，约占全省人口的25.2%，主要是芒族、瑶族、高栏族、岱依族、赫蒙族、山泽族、泰族等。过去一段时间，该省部署了针对少数民族和山区的各项主张政策，同时加快专用于少数民族同胞的项目和计划的资金拨付进度，重点是少数民族和山区经济社会发展国家目标计划。



截至目前，全省85个特困乡中有16个被公认为完成新农村建设目标并成功在特困乡名录中除名，完成政府总理交付指标的37.64%。



2025年，富寿用于实施少数民族和山区经济社会发展国家目标计划的超过1.6万亿越盾已分配给受益单位。特困乡少数民族贫困户比例年均下降4%至4.5%。（完）