将OCOP产品打造成为“旅游名片”：大力提高旅游目的地的吸引力

促进旅游产品多样化，打造特色旅游产品一直是各地方在发展旅游时非常关注的问题。九龙江三角洲是越南水果、大米和海鲜主要生产基地，该地方拥有许多传统手工艺村和得到认证的“一乡一品”（OCOP）产品，而这些产品就是打造特色旅游产品和服务的重要资源。

意识到OCOP产品对旅游发展的促进作用，各地方多措并举，将OCOP产品打造成为“旅游名片”，推动文化旅游、乡村旅游、生态旅游、购物旅游等多种旅游形式协同发展，大力提高旅游目的地的吸引力。

据越南中央新农村协调办公室的报告，目前OCOP 项目在全国63个省市开展，主要产品有：食品、饮料、布料、服装、家具、纪念品-装饰品-家具-草药和服务 – 乡村游- 旅游景点。

目前，越南全国约有8800种OCOP产品。这些产品不仅有助于提高当地的经济价值、农业生产效率、改善人民生活水平，还丰富了当地旅游产品，提高旅游吸引力。

越南中央新农村协调办公室负责人吴长山表示，许多OCOP产品成功创造竞争优势，发挥当地文化价值，以在每个产品中融合“多元价值”，进而推动农业与服务、旅游之间的联系。

槟椥省人民委员会副主席阮氏小十表示，槟椥省旅游发展潜力巨大，尤其是与OCOP产品相关的乡村旅游产品。槟椥OCOP产品达近160种，为农村经济发展注入积极的动力。

阮氏小十介绍了与OCOP产品有关的旅游活动，如参观与椰子有关的OCOP产品生产基地、体验采摘、加工环节和品尝产品；参加采收千层蜂蜜、捕捉生态螃蟹，观看虾片、鱼干、虾虎鱼制作环节等活动。

金瓯省文体旅游厅厅长陈孝雄表示，参观金瓯省各生态旅游景点、乡村旅游的游客必不可少的体验是在白千层树林或红树林中采摘蜜蜂、捕捉螃蟹等土特产。这些活动总会给游客带来浓厚的兴趣，在旅游市场上建立了“一席之地”，被公认为OCOP产品，不仅有助于发展农村经济，还有利于打造九龙江三角洲地区独具特色的旅游品牌。

据中央新农村协调办公室的报告，目前越南全国各乡村旅游景点共开发的OCOP产品有60多个。九龙江三角洲及许多地区正努力发挥当地自然条件、农业生产、文化和手工艺村的优势，打造OCOP产品，形成独特的旅游景点。

金瓯省玉显县地梅（Dat Mui）乡近年来不断发展当地乡村旅游，致力于打造四至五星级的OCOP产品旅游目的地，吸引诸多从事生态旅游的农户家庭参加。游客可以在这里深切感受当地人民最真实、最接地气的生活，如参加土特产开采、红树林生态系统保护，欣赏当地饮食文化、风俗习惯等活动。

土梅乡人民委员会副主席林国泽表示，在各级政府的支持下，该乡将采取多项措施，大力促进农村经济旅游发展，尤其是推动具有当地特色的生态旅游发展，如举办文化活动，发展服务于旅游业的传统工艺村，如鱼干、虾干加工、鱼露制作手工艺村，让游客亲眼目睹当地民众生动的生产生活。（完）