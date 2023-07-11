新闻 将长安名胜群打造成越南和国际上最具吸引力的旅游景区之一 11/07/2023 7月10日，越南政府总理范明政签发第821/QĐ-TTg号决定，批准制定宁平省长安-三谷-碧洞国家级特殊风景名胜区保护、修缮和恢复规划的任务。 规划范围包括被联合国教科文组织承认为世界文化遗产和自然遗产的长安名胜群旗下长安-三谷-碧洞国家级特殊风景名胜区的全部面积。规划性质是世界文化和自然遗产长安名胜群旗下国家级特殊风景名胜区；具备发展成为国家级旅游区的潜力的旅游区。长安名胜群美景。图自越通社规划目标在于保护遗产的突出普遍价值，具体化宁平省的发展战略和方向，履行越南对联合国教科文组在织保护和弘扬遗产价值的承诺；遗产保护与可持续发展和谐结合，使宁平省长安名胜群成为越南和国际上具有吸引力的旅游区之一，也成为宁平省和北部三角洲地区发展的驱动力。同时，规划旨在明确和划定遗迹保护范围；确定区域用地功能和用地规范；为规划和项目的开展、批准和管理工作奠定法律基础；制定机制和政策，吸引投资资源，发挥社区在保护、改造和弘扬遗产价值方面的作用。规划任务包括：研究考察；确定规划愿景、目标和原则；确定发展预测和指标；景观空间和建筑组织定位；旅游发展定位。（完）