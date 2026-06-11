新闻
将越英双边贸易金额提升至100亿美元
黎怀忠对近年来，尤其是自2025年10月两国关系被升级为全面战略伙伴关系以来，双边合作关系取得许多积极进展给予高度评价。他强调，越南始终重视与英国的关系，双方在经贸、投资、金融、科技、教育培训、旅游、绿色转型以及可再生能源等领域拥有广阔合作空间。
黎怀忠提议双方配合大力开展经贸与投资促进活动，扩大彼此商品市场，力争实现今年双边贸易额达100亿美元的目标。黎怀忠强调，越南愿为英国企业在越开展长期、稳定、高效投资铺平道路。
会见中，西玛·马尔霍特拉对越南成功举办东盟未来论坛表示祝贺，高度评价东盟的作用和越南在东盟事务中的地位，感谢越南近年来为推动东盟—英国关系发展做出积极贡献，对越南经济社会发展成就表示印象深刻。
西玛·马尔霍特拉希望推动英越政治外交、移民、经贸、投资、科技、教育培训以及绿色增长等各个领域合作关系走向深入。
西玛·马尔霍特拉透露，英国投资者对越南市场，尤其是能源与绿色转型领域兴趣浓厚。她强调，英国将继续与越南一道推进“公正能源转型伙伴关系”（JETP）落地生根，重点支持完善法律框架，以吸引更多国际私人投资。
双方一致同意高频互动筑牢政治互信根基，推动经贸合作提质升级，深化教育培训合作等。
关于共同关心的地区和国际问题，双方重申继续在多边场合上，特别是在联合国及东盟—英国框架内保持密切协调。双方重视促进对话，维护国际法权威，通过和平方式解决各种争端，维护航行自由以及海上安全，保障能源安全、供应链稳定以及各国的正当权益，从而为各自地区乃至全球的和平、稳定与发展作出贡献等。（完）