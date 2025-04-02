将越布关系发展成为多领域潜在合作伙伴

应越南国家主席梁强及夫妇的邀请，布隆迪总统埃瓦里斯特·恩达伊施米耶（Evariste Ndayishimiye）及夫人将于4月3日至6日对越南进行访问。越通社驻非洲记者就此访的意义和目的对越南驻坦桑尼亚兼驻布隆迪大使武清玄进行了采访。

埃瓦里斯特·恩达伊施米耶是访问越南的首位布隆迪国家元首。武清玄大使表示，越南与布隆迪于1975年4月16日建立外交关系。因此，埃瓦里斯特·恩达伊施米耶及夫人正值两国庆祝建交50周年之际对越南进行访问。此次访问在当前背景下具有极其重要的意义，符合越南党和国家扩大与其他国家外交关系的政策，特别是“2016-2025年发展越南与中东-非洲地区各国关系”方案。

此次访问被视为两国关系历史性的里程碑，体现了进一步加强政治、经贸、文化和社会等领域友好合作关系的愿望。

埃瓦里斯特·恩达伊施米耶最近在委任书递交仪式上对访问越南之旅抱有极大期待；他强调，两国在文化、意识形态方面具有很多相似之处，并需要增加与经贸和投资的交流。 对于两国50年来的关系，武清玄大使表示，越南与布隆迪在历史和文化上有许多相似之处，两国都经历过反殖民主义斗争，双方合作潜力巨大，但经济、贸易和投资合作未真正与两国的潜力相称。

两国合作关系的亮点是2014 年 6 月，越南军队电信工业集团 (Viettel) 在布隆迪市场实施总额达200亿美元的投资项目，名称为 Lumitel，目前其在布隆迪的市场份额排名第一，是为布隆迪政府贡献最多的企业之一，为许多人创造就业机会和稳定收入，积极参与多项社会和慈善活动。Lumitel获得布隆迪党和国家的好评，在促进两国合作关系方面发挥重要作用。

在两国尚未开设代表处的背景下，2024年任命越南驻布隆迪名誉领事体现了越南和布隆迪促进经济、旅游和文化合作和民间交流的愿望。

至于两国的合作潜力，武清玄大使表示，50年来，两国在许多领域发展成为双边和多边的潜在合作伙伴。

她相信，越南与布隆迪关系将继续在经济、贸易和投资等多个领域发展，为实现两国经济社会发展战略作出贡献，致力于两大洲和两个地区的和平、稳定、繁荣与共同发展。 2024年5月，布隆迪著名商人尤韦纳尔·萨库布（Juvenal Sakubu）被任命为越南驻布隆迪共和国布琼布拉名誉领事，为促进两国经济、旅游、文化的合作和民间交流，推动两国关系日益发展作出贡献。

至于越南与东非地区的合作潜力，武清玄大使表示，越南一直被视为需要学习与借鉴迅速摆脱贫困和成功发展经济社会经验的榜样。 随着2021年非洲大陆自由贸易区（AfCFTA）的启动，越南与非洲市场的贸易额正在大幅增长。与此同时，作为东南亚地区一个充满活力的经济体，越南对非洲尤其是东非地区日益感兴趣，将其视为一个新兴、资源丰富和合作机会较多的潜在市场。

两国可以加强贸易关系，促进在多边论坛上的合作，而布隆迪总统埃瓦里斯特·恩达伊施米耶即将对越南进行的访问可以成为“释放”双方合作潜力的动力。（完）