将越南文化印记镌刻在全球音乐版图上

在国际舞台上绽放光彩

近日，歌手芳美芝在汇聚亚洲32个国家选手的音乐赛事——2025年《亚洲新声》（Sing！Asia）中备受瞩目。芳美芝的独特之处在于将浓郁的越南特色融入每个表演环节。

四分之一决赛中，她表演了以《南昌女子傳》为灵感的歌曲《浮华之影》（DTAP创作）。中文副歌与高亢的情感演绎助她压倒性胜出。节目播出48小时内即登上YouTube越南地区热门榜单第一，跻身YouTube全球观看量前九，目前播放量已突破660万次。

此前，这位Z世代歌手曾以《月亮市集》(由DTAP创作)展现强健声线与精巧转音，自信结合Vovinam武术表演。在新加坡赛段，芳美芝带来歌曲《北部礼调》，将越南北部民谣的轻快与流行元素巧妙融合，同样令人难忘。

中国音乐制作人、赛事在线评委龙翰评价，芳美芝"大胆尝试将民族音乐与现代元素融合"，并期待她在后续环节带来更多越南文化特色的表演。

指挥家童光荣也是推动民族音乐走向世界的代表人物。他编曲的交响作品《千古回响》曾由香港中乐团与"新生命力"民族乐团联袂奏响，巧妙融合石琴、独弦琴、竹笛、二胡等传统乐器与交响乐团。

而艺人吴红光与"天声"乐团则选择通过数字平台发行的专辑《回京北》。官贺民歌、盲人曲、筹曲等传统曲调经过全新编排，并邀请了節奏口技表演者忠宝和美国大提琴家布莱恩·威尔逊（Bryan Charles Wilson）参与，创造出一种充满魅力的东西方结合，迎合国际受众的审美趣味。

不懈探索征服听众

​国际舞台上的高光时刻背后，是越南艺人们对民族文化的深厚情感与持久耕耘。芳美芝研习民谣与越南文化已逾十年，她不断学习创新，力求在国际舞台上取得成功。这位年轻艺人表示，此次参加《亚洲新声》演出不仅为了表演，而希望能够完好地传递越南文化精髓，因此从服饰到台风都精心打磨。

陪同芳美芝的音乐制作团队DTAP透露："我们已决定将《浮华之影》升调改编，将歌曲推得更高、更难，然后决定在最后改变音调。而芳梅芝不仅完美驾驭技术难点，更赋予作品细腻情感。"

指挥家童光荣除执棒越南歌剧院交响乐团外，十年前便创立"新生命力"民族乐团，致力于在现代生活中传播传统音乐，并向世界介绍和推广越南音乐。他认为，21世纪是创造力和新声音的时代，艺人必须不断探索才能征服观众。通过竹笛、独弦琴、二胡、特龙琴与爵士乐、小提琴和钢琴的碰撞，是让世界各地的朋友进一步了解和认识丰富、独特且引人入胜的越南文化的途径。

艺人吴红光数十年来默默将越南民乐带往近百个国家，在数字平台发行的专辑《回京北》标志着他连接传统与新时代的重要转折。那些竹笛、口弦或盲人曲、嘲剧唱段，正由此触动全球更多听众的心弦。

这些艺人的每一份努力都是为越南音乐在国际上建立新地位、向世界弘扬民族文化价值的一块砖。（完）