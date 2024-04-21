将越南广宁省下龙湾—拜子龙湾打造成景观天堂

广宁省力争依靠将下龙湾—拜子龙湾定位为景观天堂，经济、社会、环境生态系统和谐发展，人民生活质量和环境质量达到国际标准，成为连接全球的旅游中心和世界领先的旅游目的地之一。

从现在到2030年，广宁省将继续巩固其作为国家旅游“火车头”的地位，力争成为国际旅游中心，将旅游业作为与海洋经济可持续发展相结合的重要经济产业；全年都吸引来自世界各地的游客，成为来越南不容错过的目的地。

这是广宁省人民委员会正在完善的《至2030年广宁省旅游发展总体规划和2050年愿景》项目的重要目标。

根据项目，该省将重点打造和定位广宁省旅游品牌；发展多样化的旅游产品；开发旅游客源市场，推进旅游推广；注重旅游联动发展；提高国家管理能力，推动旅游业发展政策落实；优先发展高素质旅游人力资源；推动数字化转型等。

广宁省在绿色增长的基础上坚定落实可持续和包容性的旅游业发展政策。该省的目标是朝着专业、优质和可持续的方向发展旅游业，将旅游业发展与民族文化价值和特色弘扬和保护工作结合起来；发展绿色旅游，主动应对气候变化，解决好劳动就业和社会保障问题，保障国防安全和社会秩序安全。

广宁省还将旅游业真正打造成为重点经济产业，将其与工业、服务业、农业、海洋经济发展紧密结合，有力带动其他产业和领域发展，为当地经济发展、创造就业机会、提高人民群众，特别是农村、山区、边境和岛屿地区的群众生活水平做出重大贡献。最高目标是将广宁省-下龙湾建成一个具有吸引力的旅游胜地，一个全新的世界海滩度假天堂，肯定“广宁省成为区域和世界旅游中心枢纽”的地位。

2024年，广宁省的目标是吸引游客1700万人次，其中国际游客300万人次。该省将重点开发国内旅游市场；开拓国际旅游市场，其中推动发展和吸引东北亚及中国、欧洲、美洲等市场的游客到广宁旅游，开拓印度、中东、俄罗斯、澳大利亚等新客源市场；打造新的旅游产品；树立起广宁省旅游品牌形象；推动旅游宣传和推介，其中与大型、权威企业密切配合，推广广宁省旅游形象。（完）