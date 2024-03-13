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将越南大米纳入全球供应链 实现可持续发展
美国农业部称，预计今年全球大米供给将不再充裕，占全球大米贸易 40% 的主要供应来源国印度的大米供应量将减少 400 万吨，仅为1.32亿吨。 受厄尔尼诺现象和气候变化的影响，菲律宾、印度尼西亚、泰国、柬埔寨等其他市场的产量也预计有所减少。
工贸部表示，由于厄尔尼诺高温天气将持续到2024年中期，印度尼西亚、菲律宾、马来西亚、中国和非洲等东南亚主要消费市场的需求量增加，使得2024年大米出口将继续活跃。预计越南国内大米价格也将继续高位企稳并保持上涨趋势。 因此，2024年大米出口计划预计为650万吨左右。
2024年伊始，越南大米出口喜讯连连。 北方粮食公司表示，1月份越南参加印尼的大米采购招标，投标总量为50万吨，但越南出口商高价赢得了近40万吨。
农业与农村发展部的数据显示，2024年1月，越南大米出口到27个市场，出口量超过51.2万吨，创汇3.62亿美元。 2月份，越南大米出口量50.8万吨，成交额3.42亿美元。 今年前2个月，越南出口大米102万吨，创汇7.08亿美元，同比增长49.8%。
越南应参加全球大米供应链
当前，生产对接在农业发展中发挥着非常重要的作用，逐步克服了“丰收灾”现象。 然而，越南农业生产链仍存在一定的不足。
农业与农村发展部副部长冯德进表示，越南拥有完备的生态系统，有助于确保任何情况下的粮食安全。然而，冯德进也表示，越南产业链还较为薄弱、所占比重不高。若能形成供应链，能做到风险共担、利益和谐，必将能实现可持续发展。
此外，冯德进也表示，生产链中的生产模式需要聚焦高科技农业生产，以提升各行各业各领域的竞争力，并深度融入全球供应链。（完）