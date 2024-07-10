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将“越南制造”数字技术产品和服务推向外国市场
裴黄方认为，此次论坛有助于企业开拓世界技术市场，紧跟全球技术趋势，推动越南数字化转型取得新突破。同时，大力推广 “越南制造”的数字科技产品和服务；为越南企业与外国伙伴带来投资经营合作机会等。
越南通信传媒部将为数字技术企业开展生产经营活动，各组织和企业对越南数字技术领域进行投资创造所有便利条件。该部承诺协助越南数字技术企业继续开拓市场，将“越南制造”产品推向外国市场，确立越南在世界技术版图上的地位等。
2024年国际技术论坛上的展会占地面积达1万平方米，设有350间展位，展示英特尔（Intel）、华硕（ASUS）、卓豪（Zoho）、越南邮政电信集团（VNPT）、越南军队电信工业集团（Viettel）等企业的5G、人工智能（AI）、物联网（IoT）、增强现实-虚拟现实（AR-VR）、区块链（blockchain）等引领时代潮流、提升未来互联互通水平的各种全新、智能、适用性强的技术。
今年论坛吸引国内各组织、协会以及来自中国、印度、马来西亚、泰国、中国台湾、韩国、日本、捷克、英国、美国、澳大利亚、俄罗斯等10个国家供应商一同参加。
论坛期间还举行9场专业研讨会，吸引50名国内外一流专家和企业代表参加，就数字经济的影响、新兴技术、组织和企业的新机遇，数字政府、信息安全、人工智能技术、物联网等问题进行讨论。
2024年国际技术论坛从7月10日至12日在胡志明市光中软件公园举行。（完）