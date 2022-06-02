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将硅谷创业文化带进越南
UpYouth正式启动越南第一个面向年轻科技初创企业的创业孵化器。
年轻人总是更有抱负和热情。这就是为什么我们看到像微软、谷歌、脸书或 Snapchat这样的技术发明是由 18-25 岁的创始人创造的。
那么，我们什么时候才能拥有越南版的比尔·盖茨以及一位拥有社会变革发明的年轻科技初创企业家？ 怀着这样的思意，经过多日的酝酿，UpYouth 正式启动了越南第一个面向年轻科技初创企业的创业孵化器。
UpYouth 是一个支持年轻人科技创业的生态系统。 由学生创立并为学生（包括在越南、美国、捷克、日本、韩国、澳大利亚等世界许多国家的顶级公司和大学学习和工作的成员）而行动，UpYouth 提供交流、咨询、培训、市场研究等方面的计划以及其他支持来源，以帮助 18-25 岁的越南年轻人建立技术创业企业。
成立一年多以来，UpYouth 成功地对越南年轻人产生重大影响，UpYouth拥有 2000 多名成员，支持各家企业筹集资金 250 万美元。
UpYouth 将助力全国由 18-25 岁年轻人创立的科技创业公司建立和发展其创业的公司，从投资者那里成功筹集资金。 这也是年轻创业社区发展之旅的第一步，将硅谷创业文化带进越南。
越南第一所在线大学—FUNiX创始人阮成南认为，创业最难的是必须进行回答怎么做，为什么要做那个项目等方面的问题？答案是否足以吸引其他人来支持自己？
越南金融科技新创公司—Gimo创始人阮英君表示，如果想做一个关于科技方面的产品，必须了解用户的需求才能创造产品。然后，使用技术作为解决社会难题的工具。
此外，创业者应充分利用知识、国内外创业孵化器等现有资源。（完）
年轻人总是更有抱负和热情。这就是为什么我们看到像微软、谷歌、脸书或 Snapchat这样的技术发明是由 18-25 岁的创始人创造的。
那么，我们什么时候才能拥有越南版的比尔·盖茨以及一位拥有社会变革发明的年轻科技初创企业家？ 怀着这样的思意，经过多日的酝酿，UpYouth 正式启动了越南第一个面向年轻科技初创企业的创业孵化器。
UpYouth 是一个支持年轻人科技创业的生态系统。 由学生创立并为学生（包括在越南、美国、捷克、日本、韩国、澳大利亚等世界许多国家的顶级公司和大学学习和工作的成员）而行动，UpYouth 提供交流、咨询、培训、市场研究等方面的计划以及其他支持来源，以帮助 18-25 岁的越南年轻人建立技术创业企业。
成立一年多以来，UpYouth 成功地对越南年轻人产生重大影响，UpYouth拥有 2000 多名成员，支持各家企业筹集资金 250 万美元。
UpYouth 将助力全国由 18-25 岁年轻人创立的科技创业公司建立和发展其创业的公司，从投资者那里成功筹集资金。 这也是年轻创业社区发展之旅的第一步，将硅谷创业文化带进越南。
越南第一所在线大学—FUNiX创始人阮成南认为，创业最难的是必须进行回答怎么做，为什么要做那个项目等方面的问题？答案是否足以吸引其他人来支持自己？
越南金融科技新创公司—Gimo创始人阮英君表示，如果想做一个关于科技方面的产品，必须了解用户的需求才能创造产品。然后，使用技术作为解决社会难题的工具。
此外，创业者应充分利用知识、国内外创业孵化器等现有资源。（完）