将物联网应用于智能交通领域中

越南政府副总理陈红河12月11日签署了第2692/QĐ-TTg号决定，批准《在智能交通领域应用物联网（IoT）方案》。



该方案的目标是构建统一、安全、高效的物联网（IoT）应用平台，应用于智能交通系统的管理、运营和开发过程中，并与有关机关和单位共享数据。



2026—2028年阶段的目标是：至少选择2座城市试点建设集成交通物联网数据的智能运营中心；东部所有北南高速公路的收费站完成电子不停车收费系统建设，且100%的电子不停车收费数据接入智能交通数据连接与共享平台。90%的交通物联网相关法律文件、标准和国家技术规范得到制定、颁布或提请颁布。



人工智能摄像头将覆盖河内所有十字路口。图自越通社

2029—2035年阶段的目标是：至少在5座城市和10个省份建设集成交通物联网数据的智能运营中心；100%的交通物联网数据实现标准化，并可在建设部、公安部及各地方之间实现随时联通与共享；至少50%的主要交通线路（高速公路、环线）安装物联网感知基础设施，支持道路基础设施的管理、监测和维护工作。



为了实现上述目标，该方案还提出对公安部、科技部、财政部、司法部等相关部门以及各地方人民委员会的具体任务，其中完善法律法规体系、技术标准体系，推动电信与连接基础设施升级，制定各地方智能运营中心升级机制，从而集成物联网应用，并与智能交通系统管理中心实现连接等，确保方案落地见效。（完）