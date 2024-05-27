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将河内打造成为充满活力和特色的夜间经济目的地
将河内市建设成为安全、充满活力和具有吸引力的目的地，是政治局颁布有关《2021~2030年首都河内规划及2050年愿景》和《近期至2045年、远期展望至2065年首都河内总理规划调整方案》的第80号结论（80-KL/TƯ）（以下简称《结论》）中的内容之一。
《结论》指出，继续审查各项规划方案，以发挥河内市特殊的权利和优势；将都市经济和都市空间的开发作为主要动力，同时注重提高居民的生活质量。
将各项经济、文化、社会和环境空间的安排和分布情况与电商、零售系统、便利店、旅游、教育培训服务、优质医疗服务、金融-银行-保险服务、文化和娱乐服务和优质的城市服务等正在发展良好的优势行业和领域结合起来。
《结论》还指出，研究和开发每个地区特殊的夜间经济模式，将河内市打造成为安全、充满活力、具有吸引力和具有夜间经济品牌的目的地；能够满足人民和游客的需求；与国内和国际其他目的地相比，拥有更高的竞争力。更加注重开发河流与湖泊的优势，尤其是西湖、红河等的潜力。
红河将成为河内新的发展象征
政治局还求河内市安排合理的空间，以有效开发文化工业、娱乐工业，将旅游发展成为支柱的经济产业。
优先保护、有效开发和弘扬服务于文化工业发展的文化空间，如“升龙皇城”连接巴亭的空间、古街连接龙边桥的空间、古螺城遗迹群体空间、唐林古村空间、传统手工艺村空间等。此外，建设一些现代、特色和具有象征性的文化建筑工程。
特别注重研究红河开发方案，使红河真正成为首都河内的发展中心；确保红河两岸生态空间、文化空间、历史空间、绿色空间、现代城市空间的和谐分布，从而打造一个历史悠久、文明和现代的首都河内的形象，使红河发展成为河内新的发展象征。
与此同时，需要对各项规划进一步研究和补充并执行具体的规划方案，以便有效利用红河和墩河两岸的土地，为促进经济社会发展尤其是旅游服务的发展作出积极贡献。（完）