将昆岛建设成为国际级的海岛生态旅游区

10月6日，巴地头顿省人民委员会举行研讨会，就至2030年和远景展望至2045年昆岛发展提案征求意见。

研讨会上，巴地头顿省人民委员会副主席黎玉庆表示，该省希望收到专家和科学家的意见和建议，帮助该省发挥旅游潜力，保护革命历史遗产和保护自然，助力昆岛可持续发展。

循环经济发展研究院院长阮红军副教授表示，向循环经济模式转型是必然趋势，其在昆岛的应用可以满足社会经济发展的需求，保持环境卫生整洁，弘扬文化价值，生态。

胡志明市国家大学副教授阮氏云幸表示，昆岛旅游业的发展需要与保护岛上独特的文化遗产和环境齐头并进。昆岛旅游业的可持续发展方向必须建立在地方政府、旅游部门、当地社区以及游客之间的密切合作的基础上。

巴地头顿省的目标是到2045年将昆岛发展成为优质、地区和国际级的海岛生态旅游区；是国家特殊历史遗迹保护区；是多样化森林和海洋生态系统的保护区；同时履行保卫国防安全的重要任务。

此前，据政府总理批准的至2030年巴地头顿省昆岛国家旅游区发展总体规划，到2030年力争将昆岛建设成为优质特色、达到地区和国际标准、配套先进技术设施的海洋海岛生态、文化历史心灵旅游区。

按规划，昆岛县力争2030年接待游客量达30万人次，其中接待国际游客量达12万人次,旅游业营业收入达2.8万亿越盾等。

为了达到上述目标，昆岛将聚焦开拓参加度假休闲、文化心灵、历史传统教育旅游的游客源市场，来自河内、胡志明、芹苴、岘港等大城市游客源市场；聚集吸引来自日本、中国、韩国、美国、加拿大、新西兰和东南亚地区一些国家的国际游客。

与此同时，昆岛县将基于地方文化和历史及大自然特征价值发展旅游产品；注重发展主要旅游产品，如：生态旅游，海洋度假区旅游，参观海岛，体验大自然遗产和了解历史、文化及心灵的价值等；并推出连接各地方的旅游路线，如连接昆岛和头顿市、胡志明市、岘港市、承天顺化、芹苴、富国岛等地以吸引国内游客。（完）