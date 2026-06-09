将“数字村”建设与拓展农产品及OCOP产品销售渠道相结合

老街省委常务副书记黄江指出，在全国大力推进机构改革，建设现代、精简、高效行政体系背景下，“数字村”模式建设不仅是信息技术的应用，更是领导思维、治理理念和服务群众模式的一次创新与变革。第四村“数字村”模式最可贵之处在于，它立足基层实际，源于群众最具体、最现实的需求，并通过富有创新性和实效性的方式加以推进和落实。



为确保“数字村”模式发挥实效，黄江要求巴刹乡继续完善数字基础设施，确保通信网络和互联网覆盖所有村庄和家庭，在数字化转型进程中不让任何人掉队；同时，加快对干部和人民进行数字技能培训，使每一位群众都成为数字公民。



此外，该乡还应加强数据数字化建设，加大数字平台应用力度，提高基层治理的公开性、透明度和效率；并将“数字村”建设与数字经济发展紧密结合，扩大农产品和“一乡一品”（OCOP）销售渠道，促进社区旅游、体验式旅游发展等。

巴刹乡少数民族同胞在数字平台上售货。图自越通社

为有效落实越共中央政治局于2024年12月22日发布关于实现科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议，巴刹乡党委书记阮娇芳强调，乡党委将动员整个政治体系协同参与，提高群众认知水平，逐步在当地建设“数字公民”和“数字村民”。



与此同时，巴刹乡将维护并提升 “数字集市”效率，以促进地方数字经济发展，为群众创造可持续生计。此外，推广“数字村”模式，掀起务实高效的数字化转型竞赛热潮，力争实现“人民知道、人民使用、人民受益于数字化转型”的目标。



在启动仪式期间，与会代表和当地群众还亲身体验了“数字村”模式的多项内容，包括体验“巴刹数字村”应用程序上的16项数字服务功能，参观和体验“数字集市”及其通过数字化方式展示、推介和销售各类特色产品等。（完）