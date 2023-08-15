将征求至少5000万名儿童关于其所关心问题的意见

到2027年，通过共青团、少年先锋队（简称为少先队）的活动，将征求至少5000万名儿童关于儿童关心的问题的意见。这是中央共青团在刚颁发的《胡志明共青团促进儿童参与儿童相关问题的权利(2023-2027年)》项目中既定的具体目标之一。

这是一个重要的项目，旨在提高青年团员、团干部、负责儿童事务干部、担任少先队总负责人的老师、儿童照顾者和儿童行使儿童参与儿童问题的权利的认识和能力；制定指导实施的程序、标准和资料，提高监测和评估儿童参与儿童问题权利行使情况的能力。

因此，该项目旨在创造一个促进儿童参与由共青团、协会和少先队举行的活动和计划；促进儿童为制定有关儿童问题的国家法律政策的参与权的良好环境。

项目力争实现：100%的团省委和团市委成立省级儿童理事会；每年组织儿童参加与国会代表、人民议会代表的接触对话活动。每年，100%的团省委、团市委、团县委开展骨干儿童群体参与促进儿童参与权模式的集训活动。100%的负责儿童事务干部、担任少先队总负责人的老师接受过儿童工作技能培训等目标。

为了有效落实上述目标，项目建议组织宣传教育活动，提高人们，特别是复杂儿童事务干部人员与儿童对儿童参与权的认识，与其他部门、团体组织和机构协调，促进儿童的参与权。特别是建立促进儿童参与权的模式，以及举行儿童意见和建议征求活动。（完）